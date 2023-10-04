Сутулость и боли в ногах: когда вести ребенка к ортопеду

Среди причин, по которым школьники отстают в учебе, значится плохое самочувствие. Оно может быть связано не только с сезонными инфекциями, но и, например, с заболеваниями по ортопедической части. У детей и подростков нередко встречается сколиоз, плоскостопие и вальгусная деформация стоп.

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Почему так происходит? Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

Так, сколиоз разной степени выявляют у 70% юных пациентов. Часто сюда же наслаивается плоскостопие, из-за которого у ребят начинается мышечный дисбаланс, боли в ногах и спине. Проблемы возникают из-за неправильного положения тела во время занятий и в целом от сидячего образа жизни - дети ежедневно пользуются гаджетами, порой забывая об активных играх на свежем воздухе. Ортопедические заболевания чреваты серьезной нагрузкой на суставы и позвоночник. В будущем они могут спровоцировать развитие артрита, артроза, протрузий или грыж межпозвонковых дисков.

Врачи советуют не затягивать с визитом к ортопеду, когда ребенок часто жалуется на боли в спине и ногах, сутулится или испытывает трудности в движении. Проблемы с позвоночником можно заметить невооруженным глазом - плечи и лопатки чада находятся на разном уровне, реберная дуга несимметрична с правой и левой сторон. На плоскостопие указывает обувь - если проблема есть, то каблук и подошва с внутренней стороны будут стоптаны. А вот диагноз «плоско-вальгусная деформация» ставится специалистом, если расстояние между стопами ребенка при сомкнутых коленях составляет больше 5 сантиметров.