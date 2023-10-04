Родители смогут получать выплаты по уходу за ребенком после декрета

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минтруда, в соответствии с которой выплаты по уходу за ребенком продолжат начисляться его родителям даже в случае выхода из декрета на работу на полный день.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"Подготовленный пакет инициатив направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки и повышение качества жизни родителей, осуществляющих уход за малолетними детьми. Цель предлагаемых новаций - материальная поддержка работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирование их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

На сегодняшний день такие выплаты доступны только родителям, которые работают из дома или вышли трудиться на неполный рабочий день.

В соответствии с законопроектами право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет, в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы.