Педиатр назвала народные методы, которыми опасно лечить детей

«Лечение» детей народными способами может не только не принести должного эффекта, но и серьезно навредить здоровью ребенка. О наиболее распространенных опасных народных методах лечения детей «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» Ольга Татаркина.

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В первую очередь врач обратила внимание на такой опасный метод, как растирание ребенка уксусом, водкой и льдом для снижения температуры.

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«Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет. Уксусная кислота и лед работают по тому же принципу, что и спирт. Кроме того, вдыхание ребенком паров уксуса и спирта при растирании может привести к отравлению», — объяснила Татаркина.

А такой способ лечения ангины, как полоскание горла или смазывание воспаленных миндалин керосином, может вызвать ожог слизистой ротовой полости. Не менее опасны и пары керосина. У детей, особенно младшего возраста, вдыхание их грозит развитием рефлекторного спазма бронхов и приступом затрудненного дыхания. Кроме того, пары керосина могут вызвать токсическое воспаление бронхов и легких.

«До сих пор бытует мнение, что керосин — хорошее средство для борьбы с педикулезом (вшивостью). И некоторым родителям приходит в голову идея намазать им волосы ребенка, чтобы избавиться от вшей. Это при том, что в аптеках достаточный выбор соответствующих цивилизованных средств», — подчеркнула педиатр.

Кроме того, она призвала относиться с осторожностью к различным травам в виде отваров, настоев и прочих. При разумном применении, по ее словам, можно получить хороший лечебный эффект, но нельзя забывать, что растения могут содержать много вредных веществ.

«Некоторые из них способны вызвать мгновенное отравление. Другие, постепенно накапливаясь в организме, могут привести к негативным последствиям. Даже полезные травы могут становиться вредными при несоблюдении правил сбора и хранения растительного сырья, неправильном приготовлении отваров или игнорировании правил приема. Нередко встречаются и аллергические реакции при использовании в лечении лекарственных трав», — заявила Татаркина.

Еще один народный метод лечения, который, по ее словам, может быть опасным — ингаляции над кипятком и вареной картошкой.

«От такого лечения более вероятно получить вред, чем пользу, особенно детям. Велик риск ожога слизистой дыхательных путей, ожогов кожи (если ребенок перевернет кастрюлю с кипятком). У детей до трех лет вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Вдыхание паров картофельного отвара несет в себе еще и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля», — предупредила врач.

Также она обратила внимание, что есть немало народных рецептов с использованием меда в комбинации с другими компонентами для закапывания в нос при насморке. По ее словам, делать этого категорически нельзя, так как в меде содержится большое количество сахаров, являющихся прекрасной питательной средой для бактерий. Поэтому закапывание меда в нос может привести к усугублению насморка и повышает риск развития осложнений, в том числе и тяжелых аллергических реакций.