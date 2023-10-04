Плюсы и минусы «воскресных» пап назвала психолог

«Воскресный папа – определенно лучше, чем вообще никакого. Но в этом случае папа начинает ассоциироваться исключительно с праздником. Такого лучше не допускать», – считает специалист.

По словам эксперта, благодаря такому режиму создается дисбаланс: отец дарит подарки, покупает сладости и играет с ребенком, а мама – водит его к врачу, заставляет выполнять домашнее задание и проводит серьезные разговоры.

Для стабилизации ситуации психолог рекомендует участвующим в жизни ребенка отцам также учить с ним уроки, посещать родительские собрания и водить его в поликлинику, а не присутствовать только по выходным и на каникулах, сообщает «Мослента».