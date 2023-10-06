Диетолог назвала самые вредные продукты, которые родители дают детям

Сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки являются самыми вредными продуктами, которыми родители кормят детей. Об этом сообщила детский врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.

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В первую очередь она рассказала о вреде йогуртов, молочных коктейлей и творожной массы с глазированными сырками. Медик пояснила, что в них содержится много сахара, консервантов, красителей, усилителей вкуса и прочих добавок, которые являются вредными для детей.

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— Всегда нужно смотреть состав. Но, если ребенок склонен к набору лишнего веса, такие продукты следует совсем убрать из рациона, — предупредила Михалева.

Также специалист рассказала о вреде фруктовых соков и других сладких напитков. По ее словам, в них почти нет витаминов и клетчатки. При этом организм не испытывает насыщения и после их потребления ребенок скоро захочет есть.

— Употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета. Из напитков лучше всего детям употреблять воду и натуральные молочные продукты, — подчеркнула врач.

Кроме того, она порекомендовала исключить из рациона готовые завтраки, которые якобы изготовлены из натуральных злаков.

— На самом деле в них большое количество «быстрых» калорий и сахара. Также процессе производства злаки обрабатываются так, что они теряют клетчатку, витамины и минералы, — рассказала эндокринолог в беседе с «Газета.ру».

Диетолог посоветовала заменить их на каши и мюсли, куда можно добавить полезные фрукты, сухофрукты, цукаты, орехи или семечки.

— Нередко родители дают детям в школу продукты, содержащие легкие углеводы. Например, печенье или сушки. Такие перекусы не дают чувства сытости, не несут никакой пользы и приучают ребенка к неправильному пищевому поведению, — пояснила специалист.