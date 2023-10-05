Раньше было хуже? Сравниваем советское и российское школьное образование

5 октября отмечается День учителя. В России традиционно идет общественная дискуссия, центральным направлением которой остается сравнение нынешнего школьного образования с советским. Последнее в наши дни в немалой степени мифологизировано.

© Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

NEWS.ru разбирался, что изменилось с советских времен, как раньше относились к педагогам, почему сейчас на них все чаще жалуются и вынуждают их увольняться, в чем преимущества профильного образования и какой общий уровень культуры и знаний у современных российских школьников.

Видео дня

Техническое в ущерб гуманитарному

Председатель Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО Михаил Богуславский рассказал NEWS.ru, что в советское время было очень сильное техническое и естественно-научное образование.

«Советское образование по степени научности с конца 1950-х годов было выдающимся. У всех был так называемый спутниковый шок, когда мы запустили спутник, а потом ракету в космос. Это результат высокого уровня естественно-научного и физико-математического образования. В 1973 году мы входили в тройку лидеров среди всех стран мира по КИМ (коэффициент интеллектуальности молодежи. — NEWS.ru)», — говорит Михаил Богуславский.

Гуманитарное образование в СССР, по его словам, серьезно отставало. На уроках литературы, например, не изучали Цветаеву, Пастернака, Бродского, других выдающихся поэтов. Богуславский считает, что сейчас ситуация выправляется: запрещенные раньше авторы представлены в учебниках. Но современное гуманитарное образование, по его мнению, еще в процессе формирования, в то время как в России по-прежнему сохранились сильные математические, физические школы.

«Учителя хуже учить не стали. Но у отечественного образования с XIX века и по сегодняшний день есть „родовая травма“: оно было качественным по уровню теоретических знаний при полной неспособности применять эти знания на практике, в социальной жизни, в своей деятельности. По этому поводу педагоги выплакали все слезы», — считает Михаил Богуславский.

Что лучше: единая школьная программа или разделение на профили

По словам Михаила Богуславского, в советское время образовательные программы для школьников были сложнее, чем сегодня. Но это не говорит о том, что ученики получали более качественное образование.

«Обо что разбилась советская школа? Не об идеологию, а о задачу, которая не решаема и никому не нужна. Она формулировалась так: хорошо научить всех всему. Советская школа отрицала дифференцированный характер обучения. Да, были физико-математические школы, например. Но их было мало, 1% от общего числа. Абсолютное большинство школ были общеобразовательными», — объясняет Михаил Богуславский.

При этом, добавил он, специализированных гуманитарных школ в СССР вообще не было. По его мнению, власти боялись, что дети, которые хватанут излишне гуманитарного образования, «выйдут на Сенатскую площадь». Считалось, что дифференциация образования приведет к дифференциации советского общества, которое рассматривалось как монолит.

«Я, например, абсолютный гуманитарий. Но мне давали такую же математику, как тем, кто поступал на механико-математический факультет МГУ или в Бауманку, или в МИФИ. Это же ужасно. Мне недодали гуманитарных знаний, того же иностранного языка, например. А все, что мне дали по математике и другим точным наукам, по которым у меня были двойки и тройки, мне вообще не пригодилось. Пока я добрался до истфака, где стал учиться на одни пятерки, я страдал и мучился», — вспоминает член-корреспондент РАО.

Он добавил, что сейчас не стоит задача «хорошо научить всех всему», в России появилось профильное обучение, а с ним и специализированные классы, школы, где дети углубленно изучают предметы, которые им действительно интересны и к которым у них есть способности.

Как изменилось отношение к учителю

Доцент кафедры глобалистики МГУ имени Ломоносова Олег Алексеенко сообщил NEWS.ru, что отношение к учителю в школе с советских времен действительно изменилось. Раньше, говорит он, статус педагога был выше.

«В советское время действительно слово учителя было законом. Это была очень авторитетная и уважаемая профессия. Учителя воспринимались как наставники», — объясняет Олег Алексеенко.

Сейчас, по его мнению, профессия учителя тоже в какой-то степени считается почетной, но все чаще мы слышим о скандалах, которые происходят в школах между учениками и педагогами.

«Раньше какой-то инцидент в школе тоже мог произойти, родители могли прийти разбираться. Но, во-первых, это было очень редко, потому что раньше многие родители поощряли наказания учеников, просили учителей быть пожестче с детьми. А во-вторых, доказать какой-то случай некорректного поведения учителя было невозможно, потому что не было мобильных телефонов, не на что было снять», — говорит Олег Алексеенко.

Кроме того, считает он, сейчас развивается индивидуализм: школьники читают в интернете о конфликтах с учителями и последующих увольнениях педагогов, осознают, что их права защищаются. И это порой дает им ощущение безнаказанности и якобы право на пререкания с учителем и оскорбления в его адрес.

«Они осознали свои права, но не осознали обязанностей. Так что в конфликтных ситуациях вопросы, конечно, возникают к учителям, но они возникают и к родителям, которые не научили своих детей вести себя в обществе, уважать старших, и к самим ребятам», — добавил Олег Алексеенко.

Стали ли ученики более мотивированными, чем в СССР

Михаил Богуславский считает, что и в советское время, и сейчас мотивация учиться у каждого ребенка была разная и всегда это зависело от семей, в которых они воспитывались. По его словам, в СССР многие ребята понимали, что их ждет родной завод, колхоз, где все эти «добавочные» знания не нужны. И они туда и уходили после того, как осваивали чтение, письмо, счет.

«Раньше в 1–2-х классах в сельской местности училось 40–50 детей, а в 3-й переходили 10 девочек. Потому что родители считали: если их дети хватанут „верхнего“ образования, больше, чем считать, писать, читать, то они уедут в город, ведь с таким образованием в селе делать нечего. А если не уедут, будут мучиться сами и мучить всех», — рассказывает Михаил Богуславский.

Он добавил, что сегодня все же больше людей, стремящихся получить хорошее образование и переехать в большие города — в Москву и Санкт-Петербург. Такая мотивация, в частности, объясняется желанием зарабатывать больше средней зарплаты в родном регионе.

«Всегда будут д’Артаньяны, которые стремятся покорять Париж. Сейчас я слушаю губернаторов, которые докладывают, что у них столько-то там стобалльников, столько-то победителей олимпиад, и думаю: а чему вы радуетесь? Они же все 100 процентов уедут. А вы останетесь с троечниками», — отметил Михаил Богуславский.

Как изменилась эрудированность и культура школьников

Общий уровень образованности и культуры школьников, по мнению Олега Алексеенко, не сильно изменился с советских времен. Эксперт считает, что он в целом остался довольно высоким.

«Это все, конечно, индивидуально, зависит от семей, мотивированности ребят, но принципиальной разницы я не вижу. Дети очень разные: есть талантливые ребята, есть лодыри, есть культурные и бескультурные. Так было и в СССР. Но общее впечатление от нынешней молодежи у меня очень благоприятное», — говорит Олег Алексеенко.

По его словам, нет причин «хвататься за голову и говорить, что нынешнее поколение школьников упущено, отличается в худшую сторону».