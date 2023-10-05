Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания детей

«Мой сын как-то не заправил постель. Он попросил няню застелить ее, чего ему не разрешали. Я пришел, а кровать заправлена так безупречно, что сразу все понял и спросил: "Патрик, ты это сделал?" И он ответил: "Нет, я этого не делал". И тогда я открыл двери, схватил матрас и вышвырнул его с балкона в бассейн», — вспомнил он.