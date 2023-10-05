Педиатр рассказала, как защитить здоровье детей в сезон простуд

«Научите ребёнка соблюдать личную гигиену. Важно мыть руки после прогулок и туалета, а если хочется чихнуть, делать это в сгиб локтя, а не в ладошку. Так ребёнок минимизирует контакт с вирусными частицами и не повысит их количество в окружающей среде», — сказала она в беседе с URA.RU.