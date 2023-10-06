Стоматолог рассказал, когда ребенку пора к зубному

Оптимальным возрастом ребенка для первого визита к стоматологу являются два года, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач — стоматолог-ортопед Сабит Алиев. По его словам, к этому времени у ребенка вырастает уже достаточное количество молочных зубов.

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В это время у ребенка сформированы до 20 молочных зубов. Врач сможет определить, ровно ли растут зубы, какой нужен уход. Далее по состоянию зубов стоматолог расскажет о необходимых процедурах, чтобы в старшем возрасте ребенок не мучился с зубами, — рассказал специалист.

Для того чтобы зубы у ребенка росли ровными, врач порекомендовал применять запечатывание фиссур — углублений между жевательными буграми, где чаще всего скапливаются остатки пищи, которые разрушают эмаль и способствуют развитию кариеса. Также эксперт напомнил о важности профессиональной чистки зубов.

Ребенок еще не очень хорошо чистит зубы, что приводит к развитию микробов в ротовой полости и кариесу. Чтобы предотвратить последствия зубного налета, рекомендуют регулярную чистку. <...> Профессиональную чистку можно проводить с трех лет, — объяснил Алиев.

Также эксперт рассказал о нежелательных последствиях искусственного удаления молочных зубов. Это может привести к искривлению зубного ряда и нарушению прикуса.

Правильному развитию зубов у ребенка помогают витамин D, кальций и фосфор, которые лучше принимать не по отдельности, а в составе витаминного комплекса, добавил медик. Кроме того, ребенка нужно с раннего детства учить пользоваться зубной щеткой и зубной нитью.