Ученые приравняли крик в отношении ребенка к физическому насилию

Ученые из Университета Уингейт в США обнаружили, что крики взрослых оказывают на ребенка такое же разрушительное воздействие, как физическое насилие. Выяснилось, что дети, на которых часто кричали и подвергали словесным оскорблениям, склонны к алкоголизму, наркомании, совершению преступлений и психическим расстройствам. Об этом сообщает TheGuardian.

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В своей работе авторы учитывали результаты 166 предыдущих исследований на тему психологического и физического насилия в отношении детей. В настоящее время жестокое обращение с детьми подразделяется на четыре категории: физическое, сексуальное, эмоциональное насилие и пренебрежение. Считалось, что действия, подходящие под определение первых двух категорий, наносят психическому здоровью ребенка наибольший вред. Тем не менее, новое исследование показало, что крик и оскорбления как формы психологического насилия так же разрушительны.

Ученые отметили, что дети, на которых часто кричали, в два раза более склонны к наркомании и совершению преступлений с последующим тюремным заключением. Кроме того, такое поведение родителей и воспитателей увеличивает риск возникновения психических расстройств, таких как депрессия.

Наиболее травмирующими оказались окрики матери, отца и учителей, поскольку мнение этих людей очень важно для ребенка. Кроме того, родители могут дать ребенку обидное прозвище или характеристику, которые приведут к психологической травме.