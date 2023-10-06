Психолог рассказал о буллинге и психических нарушениях у детей

В Нижневартовске врачи и педагоги забили тревогу из-за тенденции у школьников: растет количество детей с психическими нарушениями на фоне буллинга. По мнению специалистов, детям требуется квалифицированная помощь. Мы обратились к независимому эксперту за советом и выяснили, что проблема – всероссийского масштаба, а причина деструктивного поведения школьников – нездоровое общество. Почему наши дети не здоровы психически и что с этим делать – «ФедералПресс» ответила психолог Альфия Кабирова:

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АЛЬФИЯ КАБИРОВА

«Проблемы детей школьного возраста, ну и вообще любого возраста, – это результат того, как чувствует себя общество вообще. В благополучном обществе, где невысокий уровень эмоционального, психологического напряжения, состояние детей тоже лучше. Не секрет ни для кого, что мы живем во времена, где напряжение за последние десятилетия, наверное, достигло каких-то очень высоких значений. И дети вынуждены брать на себя этот удар от взрослых. Потому что дети оттягивают на себя напряжение, которое они ощущают от взрослых, например, в семье или в других местах, где контактируют с взрослыми людьми. И нет никаких оснований ожидать, что в ближайшее время эмоциональная атмосфера в обществе смягчится. Мы не знаем, что будет. Может быть, будет еще тяжелее, еще труднее. А значит, хуже будет нашим детям.

Подростку сложно справиться, и он не всегда понимает источник этого эмоционального напряжения, то есть не всегда его осознает. Во что это выплескивается? В то, что это напряжение дети пытаются каким-то образом сбрасывать. Например, через более высокую агрессию, чем она была бы у этого ребенка в других обстоятельствах. Эта агрессия может выражаться как напрямую, когда ребенок кого-то бьет, обзывает, ломает чьи-то вещи, либо через пассивную агрессию, когда он провоцирует других детей.

Где тонко, там рвется. Если у ребенка есть какие-то предрасположенности – зерно какого-то психического заболевания, которое может и не прорасти, если жизнь складывается достаточно комфортно, благополучно, но оно прорастает, если вокруг ребенка слишком много эмоционального напряжения, каких-то потрясений эмоциональных и так далее. Поэтому дети чаще заболевают, поэтому агрессивно себя ведут, потому буллинг, которого много в школах сейчас, тоже нарастает, и это тоже способ у детей сбросить напряжение. То есть назначить кого-то козлом отпущения и как будто бы легализованно в своей группе подростков отыграться на нем – через унижение, преследование кого-то другого и так далее.

Тут вопрос в отношении обеих сторон, то есть и те подростки, которые становятся агрессорами и тот, который становится жертвой. Жертвой не становятся случайно: либо это ребенок с особенностями развития, либо с пассивной агрессией, который неосознанно провоцирует других детей на агрессивное поведение. И тогда он полноправный участник этого конфликта. В таком случае нужно работать взрослым и с теми, кто обижает, и с тем, кого обижают. Потому что иначе подростки и не поймут, в чем дело, за что их ругают. Они-то знают, что он сам тот еще фрукт.

Как справиться с буллингом? Эта проблема должна решаться комплексно, на системном уровне. Никогда эту проблему не может решить только, например, родитель ребенка, которого обижают. А часто вся проблема падает на плечи родителя ребенка, который подвергается буллингу. Ему не справиться одному. Нужно активное участие педагогического коллектива школы. Нужно участие родителей того класса, где эта нелицеприятная ситуация произошла или происходит. Нужно, чтобы с детьми работали педагоги и психологи и помогли детям увидеть эту ситуацию буллинга другими глазами, дать детям высказаться. Пусть они выскажутся.