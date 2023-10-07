День беременных отмечают в России

В России отмечают День беременных. В прошлом году праздник проходил в формате акции всего лишь в нескольких регионах страны, а теперь он получил всероссийский статус, сообщает корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова.

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УЗИ беременных это всегда трогательно. Анна Гугнина ждет первенца. Временами бывает нелегко. Мечтала, как будет шить себе и дочке одинаковые наряды, но исследование показало родится мальчик.

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«Я решила очень ответственно подойти к моменту зачатия ребенка. Походить в спортзал, пройти обследования и заранее подготовиться. Заложила на это год. Расписала программу, а на приеме узнала, что я беременна. Получилось неожиданно и очень приятно», – сказала будущая мама Анна Гугнина.

У Виты Комарницкой все четко по плану. У нее уже два сына. Когда младшему был год, вышла на работу вместе с ним. Сейчас готовится к третьему декретному отпуску.

«После третьего планирую также недолго задерживаться в декрете. Развиваться дальше. Я получаю второе высшее образование сейчас. Планов много впереди. Может быть еще и детки. За дочкой соберемся тоже», – сказала будущая мама Вита Комарницкая.

Старшие дети Виты тоже появились на свет в стенах Первого городского перинатального центра. В среднем в сутки здесь рождаются 20 младенцев.

«Утром подошла пациентка, которая говорит: видите, у меня уже 25-я неделя беременности, а я приходила к вам с желанием прервать, потому что думала, что не смогу. Конечно, мы беседуем», – сказала заведующая клинико-диагностическим отделением Городского перинатального центра №1 Эльвира Удалова.

В этом кабинете врачи оценивают состояние плода по сердцебиению. Будущие мамы слушают и ловят каждое движение малыша. Эмоции всегда как впервые.

«Беременности в тот момент проходили сложно: полежала и в больницах на сохранении, какие-то нюансы были по анализам. Перерыв получился 10 лет между последними беременностями. Ждем девочку с супругом. Несказанно рады этому событию», – сказала будущая мама Мария Фомичева.