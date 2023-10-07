5 фраз родителей, которые травмируют ребенка

Дети часто запоминают их на всю жизнь, что потом сказывается на психике. Семейный психолог Ольга Романив назвала фразы, которых стоит избегать в общении с ребенком.

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Для родителей рассказы детей о том, что происходит у них жизни, часто становятся фоновым шумом, который иногда так надоедает, что хочется отмахнуться фразой: «Не говори под руку». Ранимые дети, услышав такие высказывания, могут сделать вывод, что родителям все равно. Если вам интересно, что происходит в жизни вашего ребенка, задавать прямые вопросы может быть не так эффективно, как просто сидеть и слушать. Дети с большей вероятностью будут открыты, если не будут чувствовать безразличия и давления.

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Родители порой неосознанно стремятся решать за детей их проблемы или обес­ценивать их переживания. С высоты прожитых лет многие из них объективно кажутся взрослым ерундой, но важно осознавать, что ребенок воспринимает происходящее иначе. Фраза: «Это все ерунда», сказанная в ответ на эмоции ребенка, — это неверная тактика, которая может вызвать у маленького человека небеспочвенное ощущение, что маме или папе неинтересны его переживания. Вместо этого покажите ребенку, что сопереживаете ему и сочувствуете.

Чем взрослее становятся дети, тем больше они хотят, чтобы их воспринимали всерьез, особенно родители, а те иногда бьют как обухом по голове, заявляя: «На тебя нельзя положиться». Ищите способы показать, что вы доверяете своему ребенку: попросите его об одолжении, чтобы показать, что вы на него полагаетесь, верите, что он справится с заданием. Это повысит его мнение о собственных силах и придаст уверенности. В ином случае у детей могут развиться ряд комплексов и серьезные проблемы с самооценкой.

Не признавать правила и границы естественно для детей в целом и подростков в частности, но если они слышат: «Делай так, как я сказал/а», это плохо, ведь сказанное покажется неразумным и необоснованным, если за ним не последует аргументированное объяснение. Взрослые могут и должны устанавливать правила, но должны быть готовы к тому, что их надо разъяснять.