Чем могут быть опасны народные методы лечения детей

Народные методы лечения, особенно детей, могут быть небезопасны и навредить здоровью ребенка, предупреждает педиатр Ольга Татаркина. Мнение специалиста приводит портал gazeta.ru.

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Так, например, до сих некоторые считают, что вылечить педикулез у детей можно, втирая керосин. Врач отмечает, что пары керосина могут вызвать токсическое воспаление бронхов и легких.

Традиционное растирание детей льдом, водкой или уксусом, чтобы сбить температуру, испаряясь могут вызвать спазм сосудов. Температура резко падает, а потом резко растет. При этом вдыхание паров уксуса или спирта может привести к отравлению.

Отдельно она рассказала об отварах трав. Врач призвала отнестись к этому с большой осторожностью потому что некоторые из них могут обладать лечебным эффектом, но растения содержат и опасные вещества.

"Некоторые из них способны вызвать мгновенное отравление. Другие, постепенно накапливаясь в организме, могут привести к негативным последствиям. Даже полезные травы могут становиться вредными при несоблюдении правил сбора и хранения растительного сырья, неправильном приготовлении отваров или игнорировании правил приема. Нередко встречаются и аллергические реакции при использовании в лечении лекарственных трав", – цитирует портал слова Татаркиной.

Ингаляции над картошкой могут привести к ожогам дыхательных путей и попадания в организм вредных веществ, которые растворились в воде при варке клубней.