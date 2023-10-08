Муми-тролли, черный конь. 6 книг для чтения с детьми

По выходным сотрудники московских библиотек продолжают рассказывать о детских книгах, которые помогут поразмышлять на важные темы. Анастасия Безверхова из библиотеки № 171 советует произведения отечественных и зарубежных авторов.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Леопарда» Натальи Шалошвили

С самыми маленькими рекомендую прочитать книжку-картинку писательницы и художницы Натальи Шалошвили. Это небольшая добрая история о Леопарде, которая водит автобус и развозит на нем жителей города по их звериным делам. Но однажды ее пассажиры пересаживаются на автомобили и она остается в автобусе совсем одна. Это расстраивает Леопарду, но она находит выход из положения.

В книге много трогательных иллюстраций и мало текста, что как нельзя лучше подходит для малышей. Кроме того, актуальная экологическая тема раскрыта здесь просто великолепно. Книга вдохновит с раннего возраста задумываться о природе и о том, как мы влияем на окружающую среду.

Серия «Новые истории про муми-троллей»

Волшебные истории о муми-троллях, придуманных в 1938 году финской писательницей Туве Янссон, любят дети во всем мире. Она разрешила другим авторам создавать новые сюжеты о героях ее книг, поэтому приключения забавных существ продолжаются и сегодня. Начать знакомить ребенка с миром муми-троллей я советую именно с этой замечательной серии для малышей. Она, конечно, основана на оригинальных сюжетах Янссон и отлично подходит для семейного чтения.

Во всех частях серии невероятно красивые иллюстрации — пастельные цветные рисунки сменяются карандашными зарисовками. Прочитав эти книги, дети смогут научиться верить в чудеса, находить опору среди любых невзгод и заботиться о близких.

Детям постарше

«Лисиный перстенек» Маргариты Латышкевич

У главного героя книги, мальчика Гальяша, доброе сердце — он хочет сделать мир лучше и руководствуется только благими намерениями. Да вот только у него ничего не получается и результаты трудов оставляют желать лучшего. Но однажды мальчик знакомится с волшебными существами и получает в подарок лисиный перстенек, обладающий магической силой.

Современная писательница Маргарита Латышкевич касается в книге достаточно серьезных тем, а красивые иллюстрации художника Михаила Салтыкова отлично дополняют текст. Сама история читается быстро, буквально на одном дыхании.

«Черный Красавчик» Анны Сьюэлл

Главный герой этой книги — конь, от лица которого и ведется повествование. В его судьбе хватает крутых поворотов и суровых испытаний. Черный Красавчик вырос на ферме, жил спокойной, размеренной жизнью. Но потом в результате несчастного случая повредил ноги и хозяева продали его возить тяжелый кеб.

Конь выполняет нелегкую работу, размышляет о себе и о людях. Книга напомнит детям, как важно любить братьев наших меньших, быть неравнодушными к их судьбе. Кстати, по книге снят одноименный фильм, с которым я тоже рекомендую познакомиться.

Подросткам

«Повнимательнее, Картер Джонс!» Гэри Шмидта

Картер Джонс — обыкновенный шестиклассник. Он говорит на подростковом сленге и не любит учиться, как и многие его ровесники. Картеру очень не хватает отца, который уехал в долгую командировку. Но в жизни мальчика появляется английский дворецкий, словно сошедший со страниц книг Вудхауса о Дживсе и Вустере. Дворецкий серьезно меняет жизнь мальчика — разумеется, в лучшую сторону.

Книга произвела на меня большое впечатление. Могу сказать, что она поможет родителям найти общий язык с подростками.

Гэри Шмидт — американский писатель, получивший премию «Медаль Джона Ньюбери» за выдающийся вклад в литературу для детей, Мемориальную премию Джуди Лопес и другие награды.

«Зимняя битва» Жан-Клода Мурлева

«Зимняя битва» отлично подойдет любителям антиутопий. Речь здесь идет о мире, захваченном диктатором Фалангой, таинственным и безжалостным. Спасти этот мир должны четверо подростков, чьи родители погибли от рук тирана 15 лет назад. Дети сбегают из приюта, где с ними очень жестоко обращались, и отправляются навстречу приключениям. На беглецов объявляют охоту. Смогут ли они противостоять злу и восстановить справедливость?