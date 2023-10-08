Спортивный тренер рассказала об упражнениях для подростков с ожирением
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что для страдающих ожирением подростков есть несколько эффективных упражнений, которые позволят избавиться от лишнего веса. В первую очередь им необходимо обратить внимание на общую физическую подготовку (ОФП), так как она затрагивает все группы мышц. Свои советы тренер дала в беседе с изданием NEWS.ru.
Наиболее эффективными упражнениями Волынкина считает приседания, отжимания и выпады. В первые несколько тренировок для подростков с лишним весом необходимо работать со свободными весами – так мышцы и тело привыкнут к заданной нагрузке.
«В течение пяти тренировок нужно набирать мышечную массу, проводятся силовые тренировки, делаем приседания, выпады, используем небольшие гантели от двух до пяти килограмм, в основном работаем с собственным весом. Различный жим, тяги, делаем все, чтобы появились мышцы», — отмечает спортивный тренер.
А уже в следующие пять тренировок специалист советует переходить в режим кардио – речь идет о занятиях на беговой дорожке или велосипеде. Диетологи отмечают, что в целом ожирение вызывают не отдельно взятые продукты, а сильный избыток калорий в рационе. Например, постоянное употребление подростками различных соусов, сладостей и других не самых полезных продуктов, приведет к набору лишнего веса.