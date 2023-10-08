Тренер рассказала об упражнениях для подростков с ожирением

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что для страдающих ожирением подростков есть несколько эффективных упражнений, которые позволят избавиться от лишнего веса. В первую очередь им необходимо обратить внимание на общую физическую подготовку (ОФП), так как она затрагивает все группы мышц. Свои советы тренер дала в беседе с изданием NEWS.ru.

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Наиболее эффективными упражнениями Волынкина считает приседания, отжимания и выпады. В первые несколько тренировок для подростков с лишним весом необходимо работать со свободными весами – так мышцы и тело привыкнут к заданной нагрузке.

«В течение пяти тренировок нужно набирать мышечную массу, проводятся силовые тренировки, делаем приседания, выпады, используем небольшие гантели от двух до пяти килограмм, в основном работаем с собственным весом. Различный жим, тяги, делаем все, чтобы появились мышцы», — отмечает спортивный тренер.