Как помочь ребенку избавиться от стресса в школе

Тревожное состояние у детей часто возникает из-за большой нагрузки в школе или социального давления. В такой ситуации родителям стоит разработать стратегию, которая поможет снизить уровень стресса у ребенка, считает психолог Юлия Жукова.

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В первую очередь, психолог рекомендует родителям составить для ребенка ежедневное расписание. Расскажите, сколько времени вы потратите на выполнение домашнего задания, обозначьте время для отдыха, сна и развлечений. Это поможет ему преодолеть неизвестность завтрашнего дня.

Чтобы ребенок оставался активным, необходимо следить за его режимом питания и привлекать к спортивным мероприятиям. Так он сможет ощущать вашу заботу и уверенность в самом себе, пишет sportkp.ru.

Жукова обратила внимание и на психологическую поддержку ребенка. Важно узнавать о проблемах, с которыми ваше чадо сталкивается в школе или на секциях. Это научит ребенка не боятся показывать свои чувства и прорабатывать негативные ситуации.