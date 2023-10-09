Опасные детские заболевания, которые могут проявляться как ОРВИ

Как отличить пневмонию, менингит, коклюш, полиомиелит, туберкулёз и аллергию от острой респираторной вирусной инфекции – рассказали специалисты Телеканала Доктор.

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В случае, если простуда не проходит больше недели, и никаких положительных изменений нет, можно заподозрить, что это не просто простуда. За ней может скрываться пневмония, выявить которую поможет анализ крови и рентген лёгких – сказано в сообщении Телеканала Доктор в телеграм.

Второе серьёзное заболевание – менингит. Если у ребёнка, помимо простудных симптомов, есть рвота, головная боль, сыпь, температура поднимается выше 39 градусов и не сбивается – следует вызвать скорую. Самостоятельно вылечить менингит нельзя – это смертельно-опасное заболевание.

Коклюш также имеет сходство с ОРВИ. От этого заболевания детей прививают, однако, если у ребёнка прививка не стоит, родителям следует быть бдительными. Если у простудного кашля появился свист, голос осип – это могут быть симптомы отёка гортани при коклюше. Ситуация опасна удушьем – врача нужно вызвать незамедлительно.

Полиомиелит может проявляться так: простывший ребёнок ведёт себя как пьяный человек, жалуется на боли в конечностях. От этого заболевания прививка тоже ставится, поэтому особенно внимательными нужно быть тем, у кого её нет. Если своевременно не оказать ребёнку, больному полиомиелитом, помощь – это может привести к инвалидности.

Туберкулёз имеет такие особенности. Ребёнок просыпается без температуры, но мокрый, хоть выжимай простынь. Может показаться, что так отступает простуда, но, на самом деле, это может быть и туберкулёз, который сегодня всё чаще встречается среди детей.