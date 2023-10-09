Врач рассказала об эффективности лечения аллергии методом АСИТ у детей

Врач аллерголог-иммунолог, замглавного врача по педиатрии в «СМ-Клиника» для детей Наталья Карась отметила эффективность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) для лечения детей в возрасте от 3 до 6—7 лет, страдающих аллергией.

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АСИТ — это способ лечения, направленный на постепенное снижение чувствительности к аллергену, в отличие от предсезонной фармакологической профилактики, которая позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций, но не исключает повторение симптомов заболевания в каждом последующем сезоне, объяснила специалист в разговоре с РИАМО.

«Первая доза препарата вводится только на приёме аллерголога. Несмотря на то что метод максимально безопасный и хорошо изученный, это необходимо, чтобы свести риск непредвиденных реакций к минимуму», — отметила Карась.