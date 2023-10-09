Как принять непростое решение в паре

Мы каждый день принимаем какие-то решения: что надеть, что приготовить, воспользоваться общественным транспортом или поехать на такси. Рано или поздно в парах наступает момент, когда необходимо сделать сложный выбор. Переезд, ремонт, крупная покупка или появление ребёнка - чаще всего такие события требуют согласия обоих партнёров. Но что делать, если один из них против и категорически не соглашается на "авантюру" своей второй половики.