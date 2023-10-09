Как принять непростое решение в паре
Разбираемся вместе с психологом, как научиться делать выбор, которым останутся довольны оба партнёра.
Мы каждый день принимаем какие-то решения: что надеть, что приготовить, воспользоваться общественным транспортом или поехать на такси. Рано или поздно в парах наступает момент, когда необходимо сделать сложный выбор. Переезд, ремонт, крупная покупка или появление ребёнка - чаще всего такие события требуют согласия обоих партнёров. Но что делать, если один из них против и категорически не соглашается на "авантюру" своей второй половики.
О том, как принимать важные решения в паре, чтобы новые события в жизни не стали причиной расставания, расскажет психолог Елена Сазонова. В новом выпуске "Короче, Омск" разбираемся, как правильно поступать в спорных моментах и о чём необходимо позаботиться до вступления в отношения.
- У партнёров должна быть общая цель, но это в отношениях присутствует не всегда. Некоторые пары живут и развиваются в разных направлениях, то есть у каждого есть свой бизнес или жизненный путь, который не заставляет их подстраиваться под нужды друг друга. Это тоже считается нормой, - отметила психолог.