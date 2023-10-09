Психиатр рассказал, почему излишняя забота о ребенке не всегда полезна

«Даже в раннем детстве не стоит запрещать безопасные для жизни и здоровья действия. Хочет ребёнок залезть на лесенку — подстрахуйте, но не говорите, что он упадёт. Хочет ходить сам в школу — прекрасно, не надо запрещать только потому, что вам страшно», — считает специалист.

По словам врача, часто родители говорят такие фразы: «Каждое утро я провожаю сына в школу. Сегодня он сказал, что не нуждается в сопровождении. Как объяснить, что это для его безопасности?». Психотерапевт считает, что, если вы живете в другом конце города, а дорога в школу проходит через стройку или опасный район, следует объяснить ребёнку, что он действительно нуждается в сопровождении. Если же вы защищаете отпрыска от любых проблем, вам следует обсудить свои страхи с психотерапевтом. В противном случае малыш может вырасти с привычкой во всём ориентироваться на мнение мамы. Оказавшись один в сложной ситуации, такой человек испытывает стресс и рискует приобрести тревожные расстройства.