Психиатр рассказал, почему излишняя забота о ребенке не всегда полезна

Психиатр рассказал, почему излишняя забота о ребенке не всегда доводит до добра
Гиперопека со стороны родителей может привести к тому, что ребёнок вырастет психически и эмоционально незрелым. Какие ошибки допускают взрослые, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-психотерапевта, психиатра Елену Голопуро.
«Даже в раннем детстве не стоит запрещать безопасные для жизни и здоровья действия. Хочет ребёнок залезть на лесенку — подстрахуйте, но не говорите, что он упадёт. Хочет ходить сам в школу — прекрасно, не надо запрещать только потому, что вам страшно», — считает специалист.
По словам врача, часто родители говорят такие фразы: «Каждое утро я провожаю сына в школу. Сегодня он сказал, что не нуждается в сопровождении. Как объяснить, что это для его безопасности?». Психотерапевт считает, что, если вы живете в другом конце города, а дорога в школу проходит через стройку или опасный район, следует объяснить ребёнку, что он действительно нуждается в сопровождении. Если же вы защищаете отпрыска от любых проблем, вам следует обсудить свои страхи с психотерапевтом. В противном случае малыш может вырасти с привычкой во всём ориентироваться на мнение мамы. Оказавшись один в сложной ситуации, такой человек испытывает стресс и рискует приобрести тревожные расстройства.
«Люди, выросшие в гиперопеке, даже поступив в вузы или приходя на работу, боятся учиться, боятся совершить ошибку. В итоге помощь психотерапевта нужна уже им», — предупредила Голопуро.
Для развития здоровой психики важно, чтобы ребёнок самостоятельно принимал решения и отвечал за последствия своих поступков. Только так человек может приобрести уверенность в себе и научиться справляться с трудностями.