Как отношения с родителями влияют на взрослую жизнь

Каждый, кто хотя бы раз был у психолога или видел соответствующие сцены в кинематографе, знает, что во многом трудности в жизни связаны с периодом детства, когда человек в основном взаимодействует только со своими родителями.

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Каким образом отношения с матерью и отцом влияют на взрослую жизнь, разбирается женский журнал kleo.ru.

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Влияние родителей на формирование личности ребенка

Папа и мама – главные люди в жизни любого ребенка. Для него они до определенного этапа остаются единственным примером для подражания. Общение с родителями или его отсутствие, ситуации, в которых ребенок в взаимодействует с папой и мамой, – все это приводит к формированию «внутренней мамы» и «внутреннего папы». Эти фигуры становятся своего рода внутренним голосом, который или поддерживает в трудной ситуации, или постоянно критикует человека.

Внутренняя мама

Для каждого человека мама – один из самых главных людей в жизни. Формирование «внутренней мамы» зависит от того, какое впечатление в детстве на ребенка производила его родительница. Если она была заботливой, любящей и все понимающей, то внутри человека формируется фигура с такими же характеристиками. То есть личность вырастает уверенной в себе, спокойно воспринимающей ошибки, контактной.

Обычно у таких людей нет проблем с выстраиванием семьи и теплых отношений с другими.

Однако если мама была отстраненной, требовательной и часто критиковала ребенка, это может привести к тому, что во взрослой жизни внутри него сформируется такой же критик.

Такие люди очень тяжело переживают собственные оплошности. Они могут годами обсасывать допущенную ошибку и корить себя за нее. Низкий уровень самооценки, постоянное сравнение себя с другими, зависть к более успешным и открытым людям мешают выстроить гармоничные отношения. Дети, которых много критиковали в детстве, обычно вырастают очень застенчивыми и неуверенными в себе.

Внутренний папа

Образ, сформированный в детстве об отце, также преследует человека во взрослой жизни. Если родитель контролировал каждый шаг ребенка, не позволял ему принимать собственные решения, повзрослев, человек также может оставаться недееспособным во многих вопросах. Личность привыкла, что за нее все решают, и не научилась брать на себя ответственность.

Такая беспомощность часто приводит к тому, что женщины выбирают авторитарного партнера, для которых становятся женой-кухаркой без права голоса. Агрессивность отца и вспыльчивость часто копируется его детьми во взрослом возрасте. Мужчины и женщины, вырастая, могут проявлять нетерпимость к своему партнеру, повторяя шаблоны поведения родителя.

Как справиться с негативным влиянием родительских фигур

В первую очередь, нужно осознать проблему. Как известно, это первый шаг к выздоровлению. Если негативный детский опыт мешает во взрослой жизни, необходимо его глубоко проанализировать и отделить свое мироощущение от шаблонов поведения родителей. Более того, нужно знать, что фигуры матери и отца не являются статичными.