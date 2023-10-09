Педиатр объяснила, почему у ребенка болят ноги по ночам

Повторяющиеся ночные боли в ногах могут появиться у ребёнка дошкольного или раннего школьного возраста. К утру они полностью пропадают и не мешают активности малыша. Ни с какими функциональными нарушениями боли роста не связаны. Обычно они возникают из-за генетической предрасположенности.

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Но могут быть и другие причины, подробнее о них рассказала врач клиники DocDeti Софья Кичаева.

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Почему возникают боли роста

Точная причина появления болей роста у маленьких детей неизвестна, отметила Софья Кичаева. Многие, наверное, уже подумали: тут всё ясно — у ребёнка просто растут кости, вот и возникают боли. Медики раньше тоже так думали, но потом заметили нестыковочку.

Боли роста начинаются обычно по ночам, а к утру проходят. Однако кости растут и утром, и днём. Почему же тогда в это время неприятных ощущений в конечностях нет? И самое главное — боли появляются не в тех местах, где растёт кость. Так что версию с ростом костей просто откинули. Но нашлись более правдоподобные причины болей:

генетическая предрасположенность;

повышенная физическая нагрузка;

нехватка витамина D; повышенный индекс массы тела;

преждевременное рождение.

Как снять боли роста

Лечения болей роста не существует. Обычно боли длятся минимум три месяца и прекращаются сами — ничего для этого делать не нужно. Но можно помочь ребёнку поскорее снять неприятные ощущения во время очередного «приступа».

«Можно сделать лёгкий массаж, немного нагревать место, которое болит, тёплым полотенцем или душем. Также можно использовать безрецептурные анальгетики (ибупрофен). И не забывайте про регулярный приём витамина D», — объяснила педиатр.

Боли в спине у ребёнка Если ребёнок жалуется на боли в спине, нужно отнестись к этому серьёзно. Особенно стоит насторожиться, если боли сопровождаются рвотой — это явный признак пиелонефрита, рассказал хирург, уролог-андролог «Детской клиники "Медси" на Пироговской» Сергей Кузин. Так называют инфекционное заболевание почек, вызванное бактериями. Возбудителями может быть кишечная палочка, золотистый стафилококк, вирусы, грибы и простейшие.

Ребёнка с симптомами пиелонефрита нужно сначала показать педиатру. По результатам обследования и при необходимости вас направят к нефрологу или урологу. Заболевание лечится обычно амбулаторно, но если появятся осложнения, то придётся полежать в больнице.