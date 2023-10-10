Почему дети быстро устают от уроков и не хотят учиться

Учебный год только начался, а кто-то из школьников уже начал жаловаться на усталость. Почему дети устают от учебы, «Вечерней Москве» рассказала психолог и детский нейропсихолог Кира Макарова.

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По ее словам, ребятам действительно бывает трудно во время учебного процесса.

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— Сегодня учебный процесс для детей начинается довольно рано, с 4–5 лет, и может быть очень интенсивным, а требования при этом достаточно высоки. Дети часто испытывают при этом огромные психоэмоциональные нагрузки и тратят немалое количество моральных и физических сил, чтобы усваивать новые знания и обретать новые навыки и в учебе, и во взаимодействии со сверстниками и учителями, — объяснила Макарова.

Она проанализировала особенности новой жизни младшего школьника.

— Во-первых, ребенок проводит первую половину дня или больше в школе, где ему приходится на уроках концентрировать внимание и выполнять не очень-то легкие для него задания. Нужно высиживать 45 минут за партой, слушать учителя и стараться не упустить ничего важного, а также писать, читать, считать, запоминать много новой информации и ничего не забывать, — уточнила психолог.

Она отметила, что все это может быть очень утомительным для детской психики, которая еще не устойчива и при этом имеет много индивидуальных нюансов.

При этом, добавила специалист, в школе задают еще и домашние задания, которые также требуют усилий и снова создают нагрузку на нервную систему детей. Тем более что ребенку необходимо научиться делать их самостоятельно, что всегда сложно. Кроме того, дети часто еще занимаются в дополнительных кружках и секциях. Это еще один источник напряжения и сложной деятельности мозга.

— Ну и, конечно, еще добавляются физические нагрузки, а значит и физически дети тоже устают. Они играют в подвижные игры на улице, тем самым часто снимая нервное напряжение, а также занимаются спортом и нуждаются в отдыхе, — подчеркнула Макарова.

По ее мнению, важно понимать, что усталость у детей — это нормально. Они тратят огромное количество энергии на учебу, развивающие игры и дополнительные занятия.

— Я рекомендую всем родителям обязательно включать в режим дня время для отдыха, игр, когда ребенок занят сам с собой — это для него отдых и восстановление сил. Составление грамотного режима дня поможет ребенку гармонично развиваться, вовремя восстановиться и эффективно использовать свои способности. Важны перерывы в нескончаемом потоке занятий, — пояснила эксперт.

Также важно не забывать хвалить ребенка за его пусть маленькие успехи и поощрять, быть всегда рядом и интересоваться жизнью маленького человека, считает психолог. Фигура взрослого очень важна для развития ребенка.

— Не будем забывать о том, что усталость вполне естественна для ребенка, у него очень много дел. И родителям необходимо быть внимательными к их интересам, потребностям и желаниям, чтобы создать сбалансированные условия жизни детей между их учебой и отдыхом, — добавила специалист.

Также она ответила на вопрос: что делать, если ребенок не только устает от учебы, но и не хочет учиться?

Часто, чтобы привлечь интерес школьника, нужно показать ему, что учеба может быть увлекательной. Можно включить в программу элементы игры, использовать различные интерактивные детские ресурсы.

Также очень важным моментом является доброжелательное отношение родителей к учебе и создание положительного эмоционального фона. Часто родители при детях начинают жаловаться друг другу и говорить о том, что учеба — это очень тяжело, сплошная головная боль, заботы и пр. Дети все слышат и принимают на веру, начиная транслировать аналогичное отношение к учебе. Родителям важно вести себя правильно и оказывать ребенку всевозможную поддержку.

Важно, чтобы школьник имел свое рабочее место, оно должно быть светлым и комфортным, а также настраивающим на учебу. Он не должен делать уроки на кровати, где еще ест или играет, а также нежелательно ставить на стол компьютер или вешать над столом на стену телевизор, хотя бы в младшей школе. Атмосфера должна быть максимально настроенной на учебу, без отвлекающих моментов.

Очень важным фактором в учебе являются индивидуальные особенности. Каждый человек уникален, поэтому индивидуальный подход всегда является залогом успешной учебы.

Можно обратиться за помощью к специалистам, например, к нейропсихологу, который поможет определить, какие способы переработки информации наиболее удобны. Визуальные, слуховые, тактильные — все эти способы совершенно по-разному сочетаются в каждом человеке.

— Также важно учитывать темперамент, который остается неизменным у человека на протяжении всей жизни. Из флегматика никогда не сделать холерика. Это важно понимать. Ну и, конечно, не забывайте хвалить. Ребенок без похвалы, как растение без солнца. Похвала будет способствовать росту мотивации и желанию быть успешным! — пояснила Макарова.