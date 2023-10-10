Врач рассказала, какими кашами нельзя кормить детей

В рацион детей нельзя добавлять сублимированные крупы, потому что механическая обработка зерен уничтожает все полезные свойства в продукте. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в Международный день каши рассказала врач Елена Соломатина.

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«Такие каши приносят вред. <...> Речь идет о быстрорастворимых кашах в пакетиках. Чтобы каша быстро заварилась, ее не обрабатывают паром, а удаляют верхнюю часть зерна, где содержится клетчатка, с ней удаляют ту часть, где содержатся витамины, микро- и макроэлементы. В средней части остается много крахмала», — отметила врач.

По ее словам, в таких кашах содержатся много сахара, ароматизаторов и вкусовых добавок, поэтому их употребление повысит уровень глюкозы в организме. После того как ребенок поест их, он вскоре вновь почувствует голод, а также усталость, потерю сил, невозможность сконцентрироваться.