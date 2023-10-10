Как правильно реагировать на плохие оценки детей

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как стоит себя вести, если у ребёнка плохие оценки в школе.

© Хорошие новости

Самое первое правило — вместо того, чтобы ругать, надо разобраться в причине плохой оценки. Важно понять, почему ребёнок плохо усвоил материал и что нужно сделать, чтоб исправить это.

Кроме того, надо помочь ребёнку снизить страх получить плохую оценку. Дети и так достаточно переживают по этому поводу, и ребёнку важно понимать, что родители его поддержат и помогут, а не начнут злиться, ругать и наказывать.

— Ребенку необходимо ощущение защищенности родителями. Это позволяет ему быть уверенным, что в семье о нем заботятся. Однако если будут яркие негативные эмоции, ребенок сознательно расстроится, а его подсознание будет чувствовать, что все идет по плану. Так выстраивается очень плохой контакт с родителями, и дети начинают ощущать отчуждение, недопонимание, обиду. Поэтому ругать за плохие оценки надо по минимуму, — разъяснила телеканалу «Саратов 24» психолог Наталья Наумова.

Также специалист отметила, что до детей нужно доносить простую мысль: оценка лишь показывает, как они усвоили материал. Если что-то не получилось, плохая отметка сигнализирует, что пора позаниматься дома побольше.