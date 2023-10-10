Анна Хилькевич задумалась об усыновлении

Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей: семилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию. Актриса с особым трепетом относится к детям и искренне не понимает философию чайлдфри, которая подразумевает добровольный отказ от детей без вынужденной причины, например, по состоянию здоровья. Нехватка денег, по мнению Анны, не является уважительной причиной отказа от рождения потомства. Актриса привела пример из жизни, как многие из ее окружения откладывают рождения ребёнка из-за различных бытовых причин, но ничего не делают для исправления ситуации. «Ты же можешь что-то сделать, чтобы увеличить свой достаток. Для меня это не показатель. У меня есть знакомые, которые не заводят детей, потому что еще не успели квартиру купить, не успели подзаработать. Но они ничего и не делают, это просто прикрытие», — говорит Анна. Хилькевич также выступила против абортов. Она не признает ни один из видов прерывания беременности. Актриса считает, что если душа пришла в семью, значит ее надо принять. «Это жизнь, которая приходит к нам с выше. Если она пришла, нужно ее принять», — отметила звезда. Хотя однажды Анна Хилькевич сама стояла перед сложным выбором. Когда актриса носила под сердцем второго малыша, ей сообщили о том, что возможно ребёнок родится с синдромом Дауна. Девушка сдала анализ на выявление диагноза. Пока супруги ждали результат, долго обсуждали все варианты дальнейшего развития событий. Они пришли к тому, что какой бы ни пришел результат, ребёнок в любом случае остаётся. Но все переживания были напрасны, ведь вторая дочка родилась абсолютно здоровой. Кроме того, Анна нередко задумывается о том, чтобы взять ребёнка из детского дома. «Я уверена, что мы это сделаем. Мы считаем, если Бог нам дает возможности, почему бы нам не помочь какому-то ребенку?», — говорит Хилькевич. Однако актрису настораживает то, что приемные дети начинают проявлять свою генетику, доставшуюся от биологических родителей. «Надеюсь, нашего опыта хватит, чтобы найти подход к ребенку с девиантным поведением», — надеется актриса. Кроме того, не так давно Анна открыла собственный частный детский сад. Фото: социальные сети.