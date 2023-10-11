Можно ли ругать ребенка за плохие оценки

За школьные годы ребёнок успевает приобрести разные навыки, умения и знания. Важно помнить, что в эти годы также активно формируется и здоровье ребёнка, в том числе, его психологическое благополучие. Как помочь школьнику учиться без стресса и сохранить здоровую психику – ответила эксперт.

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Ирина Айриянц, психиатр, психотерапевт НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, к.м.н., в видеоинтервью на тг-канале Минздрава России ответила на два популярных вопроса от родителей: можно ли включать в расписание ребёнка множество кружков и секций и нужно ли наказывать ребёнка за плохую успеваемость.

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Врач выделила, что, прежде всего, необходимо понять – в чём причина двоек и троек. Причин может быть много: сложности с преподавателем, сложности с коммуникацией, страх не угодить. Возможно, нужно помочь ребёнку, занимаясь с ним другим образом.

Родителям важно понимать: то, что «я всегда хотела» – не имеет отношения к ребёнку. Нельзя оскорблять ребёнка, говоря, что он не умён – этим никогда ничего не добиться; нельзя сравнивать ребёнка с другим – ошибка, которую делают большинство родителей. Ни в коем случае не нужно рассказывать ребёнку о далёком будущем: что будет с ним, если в 20, в 30 лет он не сможет получить высшее образование.

Нагружать ребёнка секциями и кружками – не лучшее решение. Желание дать малышу всё и сразу – понятно, но оно разумно только тогда, когда ребёнку даётся возможность выбрать, что ему по душе.

Большая нагрузка может разрушить здоровье ребёнка – физическое и психическое. История про «всё и сразу», по словам психиатра, это не о гармоничном развитии ребёнка, а о том, что родители закрывают все свои потребности и родительскую тревогу о том, что «я что-то упускаю».