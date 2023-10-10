Как помочь ребенку с зависимостью от гаджетов

Детский клинический психолог Светлана Хорьковская рассказала, как родителям не допустить развития у ребенка зависимости от смартфона, а также почему она возникает.

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По ее словам, некоторые дети получают в руки гаджеты чуть ли не с рождения, чтобы они меньше мешали взрослым заниматься делами или же по другим причинам. Из-за этого с детства формируется зависимость от смартфона, она приучает детей к виртуальному миру и разрывает контакт с родителями. Психолог пояснила:

"В более осознанном возрасте ребенок может погружаться в виртуальный мир, желая уйти от реальности. Алкоголь и наркотики ему недоступны, поэтому он уходит в игроманию. Там он может побеждать, чувствовать успех. При этом в настоящей жизни у него нет связи с родителями, а в школе есть проблемы с успеваемостью".

Врач подчеркнула, что некоторые родители не хотят самостоятельно разбираться с тем, что вызвало зависимость. Им удобнее, чтоб ситуацию решил, к примеру, психолог, а эта позиция неверна.

Светлана Хорьковская продолжила:

"Родитель должен в первую очередь помогать познавать мир ребенку. Оказывать всевозможную помощь, чтобы найти что-то яркое и интересное в реальном мире. Дети должны почувствовать, каково это - быть успешным. Пусть даже в том занятии, которое рассчитано на более младший возраст. Если он будет чувствовать себя комфортно и интересно, то шансов вывести его из виртуального мира намного больше".