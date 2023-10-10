Женщина рассказала о простом способе уложить детей спать
Женщина поделилась веселым, но очень простым способом побудить детей быстро подготовиться ко сну и выполнить все вечерние ритуалы с минимумом стресса.
Все дело в веселой игре, с помощью которой дети с удовольствием выполняют необходимые действия, и это занимает всего 10 минут, сообщает Mirror.
Лорен показала нарисованную от руки таблицу, которая сделала бабушка ее детей. Поделка состоит из семи раскрывающихся разделов с бирками-липучками. В ней много забавных рисунков, иллюстрирующих каждое действие, которое необходимо предпринять детям, в том числе «сходить на горшок», «умыться или принять ванну», «почистить зубы» и «надеть пижаму».
«Это изменило правила игры в нашей семье. Бабушка сделала это для моих детей, потому что время на сон катастрофически не хватало, и я никогда не видела, чтобы мои дети с таким энтузиазмом чистили зубы, надевали пижамы и читали книги. Раньше мы тратили много времени на отход ко сну, а теперь это занимает до 10 минут. Удивительно!"
Ее пост собрал 3420 комментариев, и зрители согласились, что это блестящая идея. Некоторые даже отметили, что такой способ может помочь и многим взрослым
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