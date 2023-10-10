Женщина рассказала о простом способе уложить детей спать

«Это изменило правила игры в нашей семье. Бабушка сделала это для моих детей, потому что время на сон катастрофически не хватало, и я никогда не видела, чтобы мои дети с таким энтузиазмом чистили зубы, надевали пижамы и читали книги. Раньше мы тратили много времени на отход ко сну, а теперь это занимает до 10 минут. Удивительно!"