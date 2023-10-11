Ученые объяснили, почему не нужно заставлять детей есть

Сформированные в детстве пищевые привычки не всегда позитивно отражаются на дальнейшей жизни.

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Пищевое поведение формируется с детства, поэтому особенно важно уделять внимание тому, чем и как питается ребёнок.

Американский педиатр Меган Петч в своей статье, опубликованной в журнале Pediatrics, напомнила об исследовании, в котором участвовали 317 мам с детьми четырёх-пяти лет.

Предметом исследования было отношение детей к еде и то, как это отношение воспринимается родителями.

Выяснилось, что к четырём годам у ребёнка формируется разборчивость в еде, появляются предпочтения и те продукты, которых маленький человек старается избегать. А также то, что, вероятно, удивит заботливых родителей, желающих любой ценой накормить чадо: те дети, что излишне разборчивы в еде, вполне здоровы, несмотря на худобу. Их вес, как правило, находится в пределах нормы.