Ученые объяснили, почему не нужно заставлять детей есть
Сформированные в детстве пищевые привычки не всегда позитивно отражаются на дальнейшей жизни.
Пищевое поведение формируется с детства, поэтому особенно важно уделять внимание тому, чем и как питается ребёнок.
Американский педиатр Меган Петч в своей статье, опубликованной в журнале Pediatrics, напомнила об исследовании, в котором участвовали 317 мам с детьми четырёх-пяти лет.
Предметом исследования было отношение детей к еде и то, как это отношение воспринимается родителями.
Выяснилось, что к четырём годам у ребёнка формируется разборчивость в еде, появляются предпочтения и те продукты, которых маленький человек старается избегать. А также то, что, вероятно, удивит заботливых родителей, желающих любой ценой накормить чадо: те дети, что излишне разборчивы в еде, вполне здоровы, несмотря на худобу. Их вес, как правило, находится в пределах нормы.
"В отличие от тех детей с отличным аппетитом, у приверед очень низок риск появления лишнего веса и ожирения", — подчёркивает специалист.