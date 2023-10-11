Международный день девочек отмечают 11 октября

Ежегодно 11 октября в мире отмечается Международный день девочек.

Памятная дата была учрежден по инициативе Канады 12 лет назад.

Цель этого дня — обратить внимание общественности на социальные проблемы и неравенство, с которыми девочки и девушки сталкиваются во всем мире.

Основные из них - отсутствие доступа к образованию, принудительное ранее замужество и насилие. Каждый год Международный день девочек посвящен определенной теме.