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Международный день девочек отмечают 11 октября

Ежегодно 11 октября в мире отмечается Международный день девочек.

Международный день девочек отмечают 11 октября
© Авторадио

Памятная дата была учрежден по инициативе Канады 12 лет назад.

Цель этого дня — обратить внимание общественности на социальные проблемы и неравенство, с которыми девочки и девушки сталкиваются во всем мире.

Основные из них - отсутствие доступа к образованию, принудительное ранее замужество и насилие. Каждый год Международный день девочек посвящен определенной теме.

В 2023 году тема дня - «Инвестируйте в права девочек: наше лидерство, наше благополучие».