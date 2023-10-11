Эксперты рассказали, чем кормить ребенка при простуде

Осенью и зимой дети часто болеют. Для выздоровления необходимо не только соблюдать постельный режим и предписания врача, но и правильно питаться.

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Дети болеют ОРВИ в пять-шесть раз чаще, чем взрослые. Инфекции легко распространяются в детских садах и школах.

При простуде аппетит снижается, поэтому заставлять ребёнка есть не следует. Организм тратит силы на выздоровление, а не на переваривание пищи.

Ребёнку нужно давать еды ровно столько, сколько он просит. Во время болезни лучше немного уменьшить порции.

Предпочтение следует отдавать фруктам, лёгким супам, кисломолочным продуктам, овощам, компотам.

В рацион можно также включить нежирное отварное мясо, в том числе индейку, курицу, кролика. Также следует давать ребёнку цельнозерновые каши.