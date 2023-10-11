Эксперты рассказали, чем кормить ребенка при простуде
Осенью и зимой дети часто болеют. Для выздоровления необходимо не только соблюдать постельный режим и предписания врача, но и правильно питаться.
Дети болеют ОРВИ в пять-шесть раз чаще, чем взрослые. Инфекции легко распространяются в детских садах и школах.
При простуде аппетит снижается, поэтому заставлять ребёнка есть не следует. Организм тратит силы на выздоровление, а не на переваривание пищи.
Ребёнку нужно давать еды ровно столько, сколько он просит. Во время болезни лучше немного уменьшить порции.
Предпочтение следует отдавать фруктам, лёгким супам, кисломолочным продуктам, овощам, компотам.
В рацион можно также включить нежирное отварное мясо, в том числе индейку, курицу, кролика. Также следует давать ребёнку цельнозерновые каши.
Потребление жидкости нужно увеличить. Особенно важно ребёнку во время болезни пить много чистой воды. Также рекомендуются горячий чай с лимоном, мёдом, сухофруктами, компот из шиповника и клюквенный морс.