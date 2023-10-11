5 фраз, которые хочет от вас слышать ваш ребенок

Родитель – это самая ответственная работа в мире! Именно от родителей зависит то, каким будет наше общество в будущем. Именно родители делают из малышей будущих взрослых людей. И именно родители отвечают за то, каким вырастет их ребёнок.

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Слишком большая ответственность, не так ли?

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Порой родители слишком погружаются в свою роль, забывая при этом об интересах своего чада. Другие же наоборот, пускают воспитание на самотёк. Но что в этих ситуациях чувствует ребёнок?

Родители глазами ребёнка

Воспитание маленького человека – очень сложный процесс, и не менее ответственный. Здесь важно держать баланс между ответственностью и любовью.

Дети родителей, которые откладывают воспитание на второй план, растут без рамок и ограничений. Они выступают в отношениях со взрослыми на равных. Да, иногда это неплохо, ведь такие дети более раскованные. Но в большинстве случаев отсутствие воспитание даёт о себе знать.

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Родители, которые слишком зациклены на воспитании, читают много книг о родительстве, выстраивают строгую систему правил, часто забывают о втором компоненте – любви. В такой семье проявлением любви считается правильное воспитание. У гиперответственных родителей дети вынуждены «ходить по струнке», зная, что никаких поблажек у них не будет. Таких родителей побаиваются, путая авторитет со страхом.

В обоих случаях исход воспитания влечёт печальные последствия.

Но даже если родители умеют находить золотую середину между любовью и воспитанием, часто и они совершают ошибки.

Взрослые ошибки

Порой мы, взрослые, забываем о том, что мы были детьми. И став родителями, мы начинаем вести себя совершенно по-другому. Мы сами не замечаем, как превращаемся в своих серьёзных родителей, которых так боялись и уважали в детстве.

Но как же найти в этом сложном механизме баланс?

Иногда мы совершаем вполне стандартные родительские ошибки – забываем о чувствах своего ребёнка.

Мы забываем, что маленький человек ещё только учится жить в этом мире. Мы забываем о его особенностях психики, нервной системы и других важных вещах. Мы требуем от них простых, с нашей точки зрения, вещей, но абсолютно непонятных и невыполнимых – с точки зрения ребёнка.

Давайте сегодня побудем маленькими детьми? Чтобы мы хотели слышать от наших родителей?

5 фраз, которые хочет от вас слышать ваш ребёнок

Мы подобрали 5 простых фраз, которые мы частенько забываем говорить нашим детям. А им это очень важно слышать. Важно как для моральной поддержки, так и для формирования полноценной зрелой личности, без комплексов и психологических травм.

1. Плакать – это нормально

Детские слёзы, обиды, истерики – это то, что будоражит психику практически каждого взрослого. Вспомните, как часто вы говорили своему ребёнку подобные фразы – «не реви», «хватит плакать из-за ерунды», «не психуй», «мальчики не плачут». А потом такие дети вырастают и боятся осуждения окружающих за любую слабость и эмоции.

Да, для нас, взрослых, простые детские обиды на мелочи – ерунда. Но мы забываем о двух вещах.

Во-первых, нам это всё кажется незначительным только потому, что мы этот опыт уже пережили, а ребёнок только учится познавать этот мир. Включая познавание и проживание всего спектра эмоций – от радости до обиды и сожаления.

Во-вторых, из-за особенностей психики, нервной системы и характера для ребёнка действительно самое обычное событие может быть очень травмирующим и обидным.

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В конце концов, каждый из нас имеет право на выражение своих чувств и эмоций. Так почему мы запрещаем это нашим детям?

Говорите своему ребёнку, что плакать, обижаться, переживать, жадничать – нормально! Вы можете объяснить ему всё потом. Но сперва – не стыдите и не ругайте его за чувства и эмоции. Любая эмоция нормальна и имеет место быть. Просто научите его их переживать и справляться с ними. Но ни в коем случае не заставляйте закрываться.

2. Ты не я, и не обязан оправдывать мои ожидания

Многие родители, пусть и не осознанно, но возлагают на своих детей слишком большие ожидания. Часто мы хотим реализовать в детях себя, то, что мы не успели сделать.

Есть много примеров, когда несостоявшиеся спортсмены загоняют своих детей на тренировки и требуют невыполнимых результатов. А их дети, не имея нужных данных и особого желания, из кожи вон лезут, чтобы потешить амбиции своих мам и пап. Страдают в такой схеме обе стороны.

Или, например, мама, всю жизнь мечтавшая стать пианисткой, отдаёт дочь в музыкальную школу. А у дочери нет ни слуха, ни голоса, ни особого желания. Она мечтает играть в волейбол, что у неё очень хорошо получается. Исход печальный – амбиции родителя не реализованы, а ребёнок не смог самореализоваться.

Часто мы смотри на своих детей как на продолжения себя. А надо бы смотреть на ребёнка как на личность. Маленькую, но личность. У него свой характер, свои мечты, цели, планы, способности, амбиции. Его. А не ваши.

Чаще говорите ребёнку, что вы ничего не ожидаете от него, что он не обязан реализовывать ваши мечты, что он имеет право выбора. Это важно.

3. Будь собой

В погоне за одобрением от своих родителей ребёнок старается подстраиваться под любую ситуацию и общее настроение в семье. К тому же и общество диктует нам определённые рамки.

В этой суете ребёнок не успевает понять – какой же он настоящий?

Не запрещайте своему чаду самовыражаться. Хочет он пойти в садик в разных носках? Пусть идёт! Хочет коллекционировать фантики? Пусть собирает! Хочет менять секции одну за одной? Пусть меняет и ищет себя!

Не требуйте от тихони быть умелым бойцом, а от творческого фантазёра – в идеале знать химию и физику. Разрешите ребёнку быть собой! Поверьте, лет через 15-20 он скажет вам спасибо. Когда он вырастет, он будет чётко знать – кто он и какой на самом деле. Такому уверенному человеку никто не сможет навязать то, что ему не по душе. Это ли не счастье?

4. Прости меня

Да, да! Иногда нам, взрослым, очень полезно поумерить свою гордыню и авторитет, и извиниться.

«Где это видано, чтобы взрослый состоятельный человек извинялся перед ребёнком?» Вот если действительно взрослый, и действительно состоятельный – то умение признавать ошибки и извиняться – должно быть нормальным. И неважно перед кем. Ребёнок тоже человек.

Иногда мы можем обидеть ребёнка, просто накричав или сорвавшись. Возможно, у вас был тяжёлый день или плохое настроение. Неважно. Вы не должны срываться на своём ребёнке. А он, как и любой живой человек, чувствует обиду, особенно если он и вовсе не виноват.

«Я была уставшая и сорвалась, прости меня, я не должна была так делать, просто накопилось много всего в последнее время». Простая фраза, из которой ребёнок услышит главное – вы устали, но он не виноват. Всё! Нет обид, есть понимание и любовь.

Признавать свои ошибки – это не стыдно. Учите этому своего ребёнка. А лучше – на собственном примере.

CoLady

5. Я люблю тебя любым

Любым! Это слово очень важное!

Как часто мы признаёмся в любви своим партнёрам? Часто. А родителям? Детям? Нет…

Мы считаем, что наша любовь видна априори. Мы заботимся, готовим, убираем, покупаем вещи и игрушки. Но мы не говорим о любви. И очень зря.

Каждому из нас нужно знать, что его любят. Любят просто так. Любят такого, какой ты есть. Любят любым – злым, жадным, обидчивым, хорошим или плохим. Любым!

И неверно думать, что если мы это не озвучиваем, то это и так все знают. Почаще повторяйте ребёнку эту фразу. Без повода, просто так. Особенно, когда он получил двойку, порвал куртку или подрался с соседским мальчишкой. Важно донести до ребёнка, что вы любите его любым. Что вашу любовь не нужно заслуживать хорошими поступками. Что ваша любовь не зависит от того, что он делает.

Вы – родители. Вы можете расстроиться, обидеться, заплакать. Но не переставать любить.

Эти простые, но в то же время глубокие 5 фраз, помогут вам наладить доверительные, качественные и прочные отношения со своим ребёнком, которые перерастут в крепкую и нерушимую связь в зрелом возрасте.