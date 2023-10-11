Что делать, если ребенку не нравится учитель в школе

Независимо от того, ходит ли ребёнок в детский сад, дошкольное учреждение, начальную или старшую школу, тот факт, что вашему ребёнку не нравится его новая школа, учитель, класс — или даже всё вышеперечисленное — всегда неприятен.

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Чувство принадлежности ребёнка к школе влияет на его мотивацию, вовлечённость и благополучие, поэтому, если вдруг вы чувствуете, что в отношениях школьника с учителем существует напряжение, стоит обратить на это внимание.

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Тлум.Ру разбирает, что делать, если детям не нравится учитель, как решать конфликты между ними и какую сторону занять родителю.

Почему вашему ребёнку может не нравиться учитель?

Обязательно прислушивайтесь к своему ребёнку, если он испытывает негативные чувства к своим учителям. В конце концов, это может оказаться серьёзной проблемой, и ваш в целом счастливый малыш может постоянно отставать по учёбе и чувствовать себя несчастным в школе — а это прямой путь к психологическим травмам.

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Эти причины могут объяснить, почему ваш ребёнок испытывает негативные чувства по отношению к учителю:

Придирчивое отношение со стороны преподавателя может в какой-то момент задеть чувства ребёнка;

Если ваш ребёнок заметит, что учитель предвзят и не уделяет ему должного внимания, это может легко испортить их отношения;

Недооценка или снижение способностей ребёнка тоже может стать причиной конфликта;

Ну и, конечно, учитель может быть грубым и даже жестоким по отношению к школьнику.

Как понять, что учителю не нравится ваш ребёнок?

Если с тем, нравится ли ребёнку новый преподаватель, разобраться чаще всего не так сложно, то с противоположной ситуацией могут быть проблемы. Не всегда наказания и плохие оценки считаются достаточно убедительными доказательствами, но вот, на что можно обратить внимание:

Ребёнок часто попадает в неприятности в школе;

Учитель обычно реагирует на плохое поведение ребёнка наказанием, при этом положительного подкрепления не хватает;

Учитель не идёт на контакт с родителями ребёнка.

Конечно, эти признаки не всегда означают, что ваш ребёнок не нравится учителю. Обычно вы слышите исключительно опыт и мнение вашего ребёнка, который может воспринимать всё субъективно — однако, даже если лично он и правда не нравится учителю, его мнение не стоит игнорировать. Вам придётся немного покопаться в ситуации, прежде чем сразу переходить к общению с преподавателем.

Некоторые жалобы вашего ребёнка могут касаться и социальных проблем: например, у одноклассника проблемы, а учитель не вмешивается. Конечно, детей такое очень волнует, особенно тех, кто склонен к справедливости.

Как быть маме и папе?

Ваша роль родителя требует немедленного вмешательства, если ситуация явно выходит из-под контроля. Тем не менее, вам также следует делать это с осторожностью.

Фразы вроде «учитель всегда выбирает любимчиков» или «если тебя наказали, значит ты заслужил (а)» точно не помогут решить проблему, а дети только закроются от вас и не будут делиться своими трудностями.

Итак, вот, что вы можете сделать:

№ 1. Интересуйтесь деталями

Иногда дети делают общие заявления, например, «учитель ведёт себя неприятно». Это может означать что-то незначительное, а может быть серьёзным знаком. Постарайтесь узнать как можно больше деталей, попросите конкретику и контекст. Например: «Что именно он (а) сказал (а)? Что происходило в классе, когда он (а) это сказал (а)?». Старайтесь делать это небрежно, как будто невзначай, чтобы ребёнок не заподозрил ничего такого и не замкнулся в себе, или даже не начал преувеличивать проблему.

Учитывайте, что «злой учитель» вполне может просто просить ребёнка делать домашнюю работу или отчитывать за плохо написанную контрольную. В этом случае вы можете объяснить, что учитель пытается показать ребёнку то поведение, которому ему стоит следовать, и ничего злого в этом нет. В конце концов, некоторые вещи вполне разумны для мозга взрослых, но семилетнему ребёнку они могут показаться обидными.

№ 2. Всё записывайте

Скажите ребёнку, что вы запишете то, что он говорит, чтобы иметь возможность поговорить об этом с учителем. Дайте ему возможность подробно рассказать свою историю — детям трудно запомнить каждую деталь, так что будьте терпеливыми. Дайте ребёнку понять, что вы, его учитель и директор будут совместно работать над тем, чтобы ему было комфортнее учиться в школе.

При этом упоминайте, что хотите побеседовать с учителем не потому что хотите узнать, что он сделал, а потому что хотите понять, почему ребёнок так себя чувствует. Обговорите вместе с школьником варианты действия, например, подойти к учителю после урока и указать, на то, что его, по его мнению, спрашивают недостаточно часто или слишком обделяют вниманием. Иногда учитель может не знать, что чувствует ваши сын или дочь.

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№ 3. Будьте дипломатом

Если вам нужно поговорить с учителем, назначьте время заранее и, когда дело дойдёт до беседы, начните разговор не как с врагом, а как с тем, кто может вам помочь. Вам стоит объяснить то, что сказал вам ваш ребёнок, используя сделанные заметки с его слов. Не говорите «мой ребёнок говорит, что вы делаете это»; куда больше подойдёт фраза вроде «Мне нужна помощь в понимании того, что беспокоит моего ребёнка».

Дети есть дети, и мы их искренне любим, но они также могут говорить вещи, которые могут быть не совсем правдой — помните, что ваша цель состоит в том, чтобы разобраться в ситуации и решить её, а не устроить скандал.

Учителям приходится запоминать множество лиц, так что попробуйте поделиться информацией о ребёнке и его интересах с новым учителем. Пускай преподаватель узнает, чем ваш ребёнок отличается: немного личной информации с большой вероятностью улучшит их отношения.

№ 4. Открытый разговор — ключ к пониманию

Получение непосредственного представления о том, как общается учитель, может пролить свет на ситуацию. Есть вероятность, что преподаватель просто немного сварливый, или у него неприветливое лицо — в общем, ребёнок может брать это на свой счёт. Если вы сами пообщаетесь с учителем с глазу на глаз, то сможете составить своё собственное мнение о нём.

В идеале учитель прольёт свет на то, почему ваш ребёнок чувствует себя именно так, как он вам описывает. Возможно он (а) не вызывает ваших сына или дочь к доске, потому что и без того уверен (а) в его знаниях? Беседа лицом к лицу помогает и в других отношениях: учитель увидит в вас союзника и с большей вероятностью поверит вам. К тому же, вы пошлёте сигнал о том, что вы уделяете внимание благополучию ребёнка и участвуете в его школьной жизни. Это особенно важно, если преподаватель и правда настроен враждебно.

№ 5. Следите за красными флагами

Как бы нам ни хотелось думать, что все учителя — хорошие и добрые люди, искренне озабоченные благополучием своих учеников, бывает и обратная ситуация. Некоторым просто нравится издеваться над теми, кто слабее них — причины этому могут быть самые разные, к тому же, сейчас они и не важны. Иногда учителя делают бессердечные комментарии, дразнят детей, игнорируют или даже поддерживают травлю, рассказывают в классе неуместные истории из своей личной жизни. В общем, ведут себя непрофессионально и неэтично.

В данном случае, если разговор не помогает, лучше будет, если вы сами эксалируете ситуацию и доведёте этот разговор до директора. Если вы несколько раз высказали свои опасения учителю и чувствуете, что он (а) не делает всё возможное, чтобы решить проблему, то в этом случае у вас есть выбор: вы можете превратить неприятную ситуацию в возможность сказать ребёнку «иногда жизнь — отстой», или же вы можете обратиться к высшей инстанции. Чаще всего лучше сделать последнее. Если объединиться с другими родителями и голосов будет много, ситуация может дойти до выговора учителю или даже его замене.

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№ 6. Помогите ребёнку справиться с этим

Большинство детей справляются с негативно настроенными учителями самостоятельно. Однако, если вы чувствуете, что этого недостаточно, помогите сыну или дочери пережить эту травму. Возможно, понадобится помощь детского психолога.

Иногда ребёнок может сказать, что ему не нравится новый учитель, хотя на самом деле это вообще не имеет ничего общего к их отношениям. Возможно, он (а) просто испытывает общее беспокойство и нервозность из-за нового учебного года и нового класса. Полезно будет напомнить сыну или дочери обо всех способах, которыми он преодолевал проблемы в прошлом. Опять же, неприязнь к новому учителю может быть просто временной проблемой, которая разрешится сама собой, как только ваш ребёнок освоится и привыкнет к новому классу. Со временем ваш ребёнок начнёт чувствовать себя более комфортно и «понравится» своему учителю.