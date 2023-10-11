Доцент рассказала, в каком возрасте надо начинать читать книги ребенку

Как только ребенок приходит в этот мир, его нужно постепенно знакомить с чтением, считает доцент Литературного института им. Горького Лидия Дмитриевская.

© pxhere

Среди всех звуков дети, прежде всего, начинают узнавать голос мамы, рассказала эксперт “Аргументам и фактам”.

Родители должны читать вслух с самого рождения, чтобы ребенок научился распознавать звуки, которые он скоро сам будет произносить. Ближе к одному году малыш начинает понимать, что ему говорят, и старается самостоятельно что-нибудь сказать.

Дмитриевская уверена, именно в этот период важно активно разговаривать с ребенком: петь ему песни и рассказывать стихотворения. Ко второму году жизни уже можно попытаться повторять четверостишия вместе с малышом.

Родители, пренебрегающие чтением и разговорами с ребенком с самого рождения, рискуют столкнуться с проблемами. Мозгу малыша будет сложно начать воспринимать информацию, поэтому возникнут проблемы с тем, чтобы начать читать.