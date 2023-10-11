Мать делает домашнее задание за своих детей, чтобы они не испытывали стресс

Мать из Британии рассказала, что делает домашнее задание за детей, потому что не хочет, чтобы они испытывали стресс, пишет LADBible. Пользователи соцсетей положительно оценили метод женщины.

Лотти Уивер опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что делает домашнее задание за своих дочерей, потому что не хочет, чтобы школьницы испытывали дополнительный стресс. Кроме того, британка считает, что уроки отнимают у детей слишком много времени, поэтому у них не остается часов на себя.