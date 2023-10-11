Эксперт перечислила причины, по которым дети начинают прогуливать школу

Семейный психолог Юлия Тамбалаева в разговоре с NEWS.ru назвала четыре причины, из-за которых дети могут начать прогуливать школу. Среди них физиологические, коммуникативные, семейные и социальные особенности. При этом любой путь их решения должен основываться на доверительных отношениях с ребенком, считает эксперт.

[Причины прогулов могут быть] биологические, физиологические (связанные со здоровьем ребенка — как биологическим, так и психологическим) — гормональные сбои, авитаминозы, нехватка сна, апатия, депрессия. Индивидуальные особенности представляют собой недостаточную подготовку к школе, неуспеваемость, слабые коммуникативные навыки, влюбленность или расставание с любимым человеком, — перечисляет психолог.

В числе семейных особенностей Тамбалаева назвала проблемы или изменения в семье, будь то развод родителей, переезд на новую квартиру или в другой город, болезнь или потеря близких, ссоры и конфликты в семье, рождение брата или сестры, новые отношения у родителя и тому подобное. Под социальными особенностями психолог имеет в виду взаимоотношения с одноклассниками, учителями, буллинг, глобальные изменения в социально-культурной среде, городе или стране.