Педиатр назвала главную причину детского ожирения

По словам специалиста, большую роль играют не генетические предрасположенности, а семейные пищевые традиции: дети с малых лет приучаются есть вредную еду.

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В избыточном весе у детей виноваты семейные традиции, рассказала журналисту «Ямал 1» педиатр Лабытнангской городской больницы Татьяна Мануйкина, с которой мы пообщались по случаю Дня борьбы с ожирением.

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"С детским ожирением обращаются очень часто. В последние годы есть тенденция к приросту. Причина основная — семейный образ жизни. В каждой семье есть какие-то пищевые привычки, есть, может быть, свои блюда национальные: жирные, сладкие. Причина также в малоподвижном образе жизни. Дети сейчас сидят по домам, в компьютерах, едят все, что не приколочено: чипсы, газировки. А родители все это пускают на самотек", — объяснила собеседница.

Доктор добавила, что некоторые становятся крупнее по наследственным причинам или из-за эндокринных заболеваний.

Вот что обычно Татьяна Мануйкина советует маленьким пациентам.

"Рекомендуем соблюдать режим питания. Больше употреблять фруктов, овощей, отказаться от вредных пищевых продуктов, больше двигаться, заняться каким-то видом спорта любым, каким хочет ребенок, если не может бывать с родителями на свежем воздухе час-полтора. Ну и ограничить телефон, компьютер, телевизор до часа в день", — перечислила педиатр.

Детский врач говорит, что большинство людей вылечиваются. Есть и психологические факторы, которые вынуждают ребят худеть.

"Дети, которые много кушают и имеют избыточный вес, подвергаются насмешливым ругательствам, поэтому они понимают, что нужно похудеть, и стараются это все-таки сделать, заняться каким-то спортом. С подростковым возрастом уже меняется у них менталитет", — сказала специалист.

По словам Татьяны Мануйкиной, лучше всего удается сбросить массу детям из садика или начальной школы. В старших классах это уже сложнее, потому что у людей сформировались пищевые привычки. Если взять десять маленьких детей, из них восемь вылечиваются, а остальные остаются при своем весе, изложила примерный расклад педиатр.

В департаменте здравоохранения ЯНАО редакции сообщили, что на данный момент в округе ожирением страдают 18 948 взрослых (2-3% населения) и 368 детей.