В России предложили возродить в школах уроки домоводства

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров внес предложение о том, чтобы возобновить в российских школах курс домоводства.

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RT пишет, что Ветров напомнил о том, что советская школа была в свое время образцом обучения детей во всем мире.

Советская школьная программа не только уделяла внимание изучению науки, но и развивала физспособности и практические умения.