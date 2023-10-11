В России предложили возродить в школах уроки домоводства
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров внес предложение о том, чтобы возобновить в российских школах курс домоводства.
RT пишет, что Ветров напомнил о том, что советская школа была в свое время образцом обучения детей во всем мире.
Советская школьная программа не только уделяла внимание изучению науки, но и развивала физспособности и практические умения.
Эксперт отметил, что дети должны получать реальные навыки уборки жилых помещений, ухода за домашними питомцами и комнатными растениями и многое другое. Ветров считает, что данный предмет положительно будет влиять на нравственное воспитание школьников.