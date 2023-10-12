Ваш ребенок будет гением: 4 способа развить креативное мышление

Чем раньше вы начнете уделять внимание развитию различных сторон личности ребенка, тем большего эффекта добьетесь. Так, многие родители уверены, что креативность может развиться сама или же вообще малыш рождается со способностью нестандартно мыслить. Психологи в большинстве своем не согласны. Мы собрали несколько занимательных методов развития креативного мышления, которые вы легко сможете применять и со своим малышом.

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Придумываем новый предмет

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Довольно популярный метод, которым активно пользуются американские преподаватели. Суть в том, чтобы дать ребенку такую задачку — вы показываете или называете уже существующий предмет, а ребенок должен на его основе придумать новый. Он может добавлять детали, убирать их, сочетать с другими предметами — его фантазия не должна быть ограничена. После того, как ребенок поделится с вами результатом, обязательно обсудите его. Кстати, это отличное упражнение, если вы хотите отвлечь малыша от неприятных мыслей.

Чтение задом наперед

У вашего ребенка наверняка есть любимая книга. Почему бы не попробовать прочитать ее нестандартно? Все просто — надо начать читать с конца. Сначала пусть пробежится по финальным строкам, затем перейдет к кульминации, завязке и т. д. Прекрасное упражнение, чтобы помочь мозгу перезагрузиться и сменить шаблонное мышление. Постепенно усложняйте задачу и начинайте читать вместе уже новые книги подобным образом.

Не осуждайте малыша

Очень часто можно столкнуться с такой ситуацией, когда родители начинают осуждать или критиковать ребенка, если тот высказывает мнение, отличное от большинства. Многим трудно принять тот факт, что можно себе позволить выделиться из толпы. Это действительно страшно. А потому родители часто стараются сделать все, чтобы снизить риски и для своего чада. Но таким образом вы просто убьете на корню все его попытки проявить свою индиаидуальность. Держите себя в руках и если сильно хочется не согласиться с ребенком, подумайте, может, стоит дать его идее шанс?

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