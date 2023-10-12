Офтальмолог назвала распространенные среди детей заболевания глаз

Врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы (филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России), кандидат медицинских наук Наталья Казинская назвала распространённые среди детей заболевания глаз.

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Одним из таких офтальмологических заболеваний является миопия (близорукость), которая чаще всего возникает при растущей школьной нагрузке, объяснила она в интервью газете «Известия».

По её словам, «чем больше времени ребёнок проводит за компьютером или иным гаджетом, тем в большем напряжении находятся его глаза».

Также Казинская назвала амблиопию — снижение остроты зрения на фоне неврологической патологии.