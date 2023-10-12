Диетолог дала советы по правильному питанию школьников
Школьники испытывают высокую умственную и физическую нагрузку, поэтому нуждаются в сбалансированном питании, рассказала NEWS.ru нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич. По ее словам, в их рацион необходимо добавить белковую пищу: мясо, яйца, творог, молоко. Также эксперт посоветовала после 18 часов ограничить потребление сладкого.
Школьники испытывают высокую умственную и физическую нагрузку, поэтому нуждаются в сбалансированном питании. Детям необходимо добавить в рацион белковые продукты, в которых содержится большое количество кальция. Например, творог, кисломолочные продукты отлично подходят для перекуса, желательно выбирать товары без суперсладких добавок. Обязательно должен быть один полноценный прием мясной или рыбной пищи, — рассказала Ивашкевич.
Диетолог отметила, что наваристые мясные супы содержат большое количество коллагена, витаминов и микроэлементов.
Бульоны содержат витамины, микроэлементы и, если речь идет о мясном бульоне, много коллагена, необходимого для костей и связок. Кроме того, суп, приготовленный на овощном или мясном бульоне, — это простой и быстрый способ насытиться. После 18 часов вечера лучше ограничить школьника в сладком, чтобы он смог лучше спать. Завтрак же должен быть плотным и обязательно теплым, — добавила Ивашкевич.
Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что подросткам с ожирением в первую очередь необходимо не подобрать правильную диету, а поменять образ жизни. Она призвала отказаться от мучного, сладкого, жирного, соленого, острого и перейти к рациональному питанию.