Диетолог дала советы по правильному питанию школьников

Бульоны содержат витамины, микроэлементы и, если речь идет о мясном бульоне, много коллагена, необходимого для костей и связок. Кроме того, суп, приготовленный на овощном или мясном бульоне, — это простой и быстрый способ насытиться. После 18 часов вечера лучше ограничить школьника в сладком, чтобы он смог лучше спать. Завтрак же должен быть плотным и обязательно теплым, — добавила Ивашкевич.