Родителям рассказали, из чего должен состоять рацион школьника
Диетолог Аида Киримова объяснила, как организовать приемы пищи для ребенка.
Специалист отметила, что рацион школьника в первую очередь должен быть сбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов. Белки животного происхождения должны составлять не менее 50–60% от общего количества белка.
Частота приемов пищи также очень важна. Школьник должен есть не менее 4 раз в день с перерывами между приемами пищи в 4–5 часов. Самый главный из них – завтрак, он обязательно должен быть полноценным.
Эксперт порекомендовала на завтрак давать ребенку горячее блюдо – творожное, яичное, мясное, крупяное. В обед нужно включить максимальное количество овощей, а ужин должен состоять из молочных, овощных, яичных и творожных блюд. Не рекомендуется перед сном употреблять тяжелые блюда из рыбы или мяса.
Если школьник отказывается от определенных продуктов, не следует настаивать, иначе его пищевое поведение может только усугубиться.
С собой в ланч-бокс в школу ребенку можно положить бутерброд с зеленью, банан и бутылку воды. Ни в коем случае не стоит покупать ему крекеры, чипсы или леденцы. Дома в качестве перекуса можно предложить овощи и фрукты.