Из чего должен состоять рацион школьника

Диетолог Аида Киримова объяснила, как организовать приемы пищи для ребенка.

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Специалист отметила, что рацион школьника в первую очередь должен быть сбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов. Белки животного происхождения должны составлять не менее 50–60% от общего количества белка.

Частота приемов пищи также очень важна. Школьник должен есть не менее 4 раз в день с перерывами между приемами пищи в 4–5 часов. Самый главный из них – завтрак, он обязательно должен быть полноценным.

Эксперт порекомендовала на завтрак давать ребенку горячее блюдо – творожное, яичное, мясное, крупяное. В обед нужно включить максимальное количество овощей, а ужин должен состоять из молочных, овощных, яичных и творожных блюд. Не рекомендуется перед сном употреблять тяжелые блюда из рыбы или мяса.

Если школьник отказывается от определенных продуктов, не следует настаивать, иначе его пищевое поведение может только усугубиться.