Психолог ответил, стоит ли поощрять детей деньгами за оценки
Стимулирование детей получать хорошие оценки деньгами может привести к тому, что они потеряют мотивацию к учебе без оплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Богдан Дерябин.
Мотивация деньгами, по словам эксперта, дает быстрый результат, так как дети стремятся получать хорошие отметки, чтобы накопить на желаемую вещь — самокат, игры, новый смартфон. Тем более, как правило, выплаты постепенно увеличиваются, и дети начинают зарабатывать с самого детства.
«Может быть и такое, что это будет работать поначалу, а потом перестает, и в итоге негативные последствия перевешивают тот небольшой плюс, что был вначале. Ребенку дают сигнал, что внутри семьи возможны товарно-денежные отношения. Существуют и такие опасения: во-первых, когда выплаты заканчиваются — тяга к учеба прекращается. Во-вторых, когда мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, ученик теряет стимул получить новые знания, ориентируясь только на получение отметки. Если заходить еще «глубже», то вынужден предупредить и о том, что часто дети, которых мотивировали деньгами при поступлении в институт, перестают учиться, так как не понимают, для чего им это нужно», — объяснил он.
Такие поощрения допустимы, если родители ставят перед собой цель научить ребенка планировать личный бюджет и распоряжаться своими деньгами.
«Важно понимать, что поощрение за пятерки, особенно если ребенок плохо учится, не должно быть его единственным вариантом получить карманные деньги. Установите лимит, например, от 100 до 1000 рублей в неделю, и в эту сумму включите возможное поощрение за пятерки. Самой лучшей мотивацией для ученика будет являться понимание, для чего ему нужна школа. Родителям важно обращать внимание на интересы ребенка и разговаривать с ним о будущей профессии. При выборе таковой в подростковом возрасте школьник сам будет стремиться хорошо учиться, зная, какие предметы ему понадобятся в вузе», — резюмировал психолог.