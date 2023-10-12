Психолог ответил, стоит ли поощрять детей деньгами за оценки

«Может быть и такое, что это будет работать поначалу, а потом перестает, и в итоге негативные последствия перевешивают тот небольшой плюс, что был вначале. Ребенку дают сигнал, что внутри семьи возможны товарно-денежные отношения. Существуют и такие опасения: во-первых, когда выплаты заканчиваются — тяга к учеба прекращается. Во-вторых, когда мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, ученик теряет стимул получить новые знания, ориентируясь только на получение отметки. Если заходить еще «глубже», то вынужден предупредить и о том, что часто дети, которых мотивировали деньгами при поступлении в институт, перестают учиться, так как не понимают, для чего им это нужно», — объяснил он.