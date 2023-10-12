Психолог назвала причины участившегося насилия среди школьников

«Есть у меня подозрение, что в некоторых школах внеклассные занятия сейчас почти исключены. И всецело родители должны обеспечивать досуг ребенка. Раньше у школьников было больше совместных мероприятий — походы, театры. Сейчас же учителям усложнили процедуру выезда с детьми за пределы школы. Дети постоянно к чему-то готовились, это их объединяло», – отметила специалист.