Российские подростки рассказали, о чем больше всего мечтают

Большинство российских подростков (53%) в возрасте от 14 до 18 лет мечтают успешно сдать экзамены и освоить профессию мечты. Это показало исследование, проведенное Remarklee совместно с блогером Катей Адушкиной, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

© Газета.ру

Также подростки мечтают о материальной независимости (34%), в том числе через развитие личного блога. Таков тренд современности. Молодые люди, погруженные в пространство соцсетей, видят большие перспективы в том, чтобы зарабатывать в интернете уже сегодня, делясь полезным и развлекательным контентом. А примеры молодых успешных блогеров дополнительно стимулируют желание начать и повторить их успех.