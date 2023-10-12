Российские подростки рассказали, о чем больше всего мечтают
Большинство российских подростков (53%) в возрасте от 14 до 18 лет мечтают успешно сдать экзамены и освоить профессию мечты. Это показало исследование, проведенное Remarklee совместно с блогером Катей Адушкиной, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Также подростки мечтают о материальной независимости (34%), в том числе через развитие личного блога. Таков тренд современности. Молодые люди, погруженные в пространство соцсетей, видят большие перспективы в том, чтобы зарабатывать в интернете уже сегодня, делясь полезным и развлекательным контентом. А примеры молодых успешных блогеров дополнительно стимулируют желание начать и повторить их успех.
На вопрос о готовности к самосовершенствованию и приобретении навыка эффективного планирования личного времени 47% молодых людей ответили положительно. Многие из опрошенных отметили, что мечтают о похудении и теле своей мечты. Что интересно, девочки-подростки хотят заниматься здоровьем и грамотно планировать свои изменения фигуры с помощью полезных привычек и различных трекеров.