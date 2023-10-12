Психолог объяснил, нужно ли давать детям деньги за хорошие оценки

Стимулирование детей получать хорошие оценки деньгами в будущем может привести к тому, что они потеряют мотивацию к учебе без оплаты. С таким заявлением выступил российский психолог Богдан Дерябин.

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«Может быть и такое, что это будет работать поначалу, а потом перестает, и в итоге негативные последствия перевешивают тот небольшой плюс, что был вначале», – сказал эксперт.

По мнению Дерябина, денежная мотивация может давать быстрые результаты, так как дети стремятся получать хорошие оценки, чтобы собрать средства на желанные покупки, такие как самокат, игры или смартфон. К тому же, как он отмечает, часто выплаты поощрений увеличиваются по мере увеличения возраста детей, что может мотивировать их начать зарабатывать уже с ранних лет.

Однако эксперт подчеркивает важность того, чтобы денежные поощрения были в гармонии с образованием ребенка. Это может быть обоснованно, если родители учат детей управлять своими финансами и планировать свой бюджет.