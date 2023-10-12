Психологи рассказали, как родителям общаться с влюбленным подростком

Взрослым иногда трудно понять чувства подростка, который впервые влюбился, ведь они забыли, как сами реагировали на родных в такой же ситуации. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», как родителям вести себя, чтобы дети видели в них союзников.

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Родителям стоит быть особенно деликатными, чтобы своими словами или поступками не обидеть сына или дочь, когда их обуревают противоречивые и очень сильные чувства.

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Дайте ребенку возможность быть услышанным

Осторожно дайте понять, что готовы выслушать его переживания, опасения или радостные известия. Будьте чуткими, проявите интерес, но без осуждения и лишних рекомендаций. Можно рассказать о собственном романтическом опыте. При этом необходимо уважать личное пространство подростка. Он имеет право не захотеть делиться всем, что с ним происходит.

Обсудите, что такое пара

Для начала выясните, готов ли подросток к обсуждению этой темы. Если да, проговорите с сыном или дочерью, что важно в отношениях. Подумайте вместе, какое поведение в паре неприемлемо и как реагировать на сложности, с которыми, может быть, придется столкнуться.

Подскажите подростку «отдушины»

Помогите подростку найти подходящие способы, чтобы справляться с эмоциями, связанными с первой любовью. Поощряйте его внеклассные занятия и хобби.

— Первое чувство зачастую вызывает у подростков сильнейшие эмоции. Они испытывают глубокую привязанность к возлюбленному, а еще переживают, ответят ли им взаимностью. Не забывайте, что каждый подросток и его влюбленность уникальны. Ваше абсолютное принятие и готовность быть рядом — вот что поможет ребенку пережить этот непростой период. Если ему требуется больше поддержки и вы обеспокоены его эмоциональным благополучием, рекомендуется обратиться за поддержкой к психологу, — посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Анастасия Дедюхина.

Кстати, иногда родители даже не подозревают, что их сын или дочь влюблены. Например, недавно в семейный центр «Ориентир» обратилась москвичка Ольга, мама 15-летнего Марка. Женщина жаловалась на резкие перепады настроения подростка, его язвительность, понизившуюся успеваемость в школе. Родители беспокоились, что сын попал в плохую компанию. На следующую консультацию психолог пригласила Марка. Оказалось, что мальчик влюблен, но боится рассказать о своих чувствах. А не так давно девочка, к которой он неравнодушен, начала дружить с другим одноклассником.

По рекомендации специалиста Ольга и ее супруг стали участниками родительского клуба в семейном центре. Там они смогли обменяться опытом с другими мамами и папами, а психолог — руководитель клуба подсказал им, как выстроить доверительные отношения с подростком. В результате Ольга пересмотрела тактику общения с сыном, научилась не давить на Марка излишними вопросами. А подростку специалисты предложили побывать на серии театральных мастер-классов. Первое время он стеснялся, но потом начал чувствовать себя свободнее. У него появилось увлечение, где можно выплеснуть свои переживания. Юноша стал спокойнее, а отношения в семье наладились.

Иногда молодые люди не хотят не только идти к психологу, но даже говорить с родными на столь деликатную тему.