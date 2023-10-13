Эксперты рассказали о полезном перекусе для школьников

Для поддержания активности и хорошего расположения на целый учебный день питание ребенка должно быть правильным и сбалансированным. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северной столице рассказали, что должно входить в правильный ланч школьников.

© Вечерняя Москва

Эксперты пояснили, что перекус должен содержать следующие нутриенты: медленные углеводы, белки, жиры и клетчатку. В качестве медленных углеводов хорошо подойдет зерновой или ржаной хлеб, лаваш из цельнозерновой муки. Полезным источником белка станет отварное или запеченное мясо, яйцо, творог, молоко.

В качестве полезных жиров могут выступать оливки, орехи, авокадо и мягкий сыр. Также эксперты советуют не забывать про фрукты и овощи. В качестве напитков в школьный ланч можно включить морс или негазированную воду.

Из перекуса стоит убрать кремовые кондитерские изделия, вафли, шоколад, сладкие газированные напитки и колбасы, передает Neva.Today.

В начале октября родители школьников в Жуковском узнали, чем кормят детей в школьных столовых. Качество питания может оценить каждый желающий по согласованию с классным руководителем ребенка, передает «360».